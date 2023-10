Cosseria premia le proprie Stelle: una serata all'insegna della musica e della solidarietà

Una bellissima serata all'insegna della musica e della solidarietà. Sabato 28 ottobre, Cosseria ha premiato le proprie Stelle. Il Coro degli Alpini ANA di Carcare, Osiglia e Varazze, il Coro Armonie di Cairo Montenotte, il Coro "Amici del Canto di Mallare, il Coro "I Ragazzi di Pallare" e il Coro Claudio Monteverdi di Cosseria, sotto la guida del celebre Maestro Giuseppe Tardito, hanno ricevuto il plauso e il riconoscimento del sindaco Roberto Molinaro e del pubblico per le loro straordinarie performance musicali.

Le Stelle di Cosseria sono state premiate con targhe al merito: "Congratulazioni a Emma Baiocco come ambasciatore del futuro presso l'ONU, Ilaria Cameirana per la Laurea in Scienze Infermieristiche, specializzata ostetricia, Sara Calà campionessa italiana di Nuoto Salvamento categoria ragazze staffetta Torpedo, Jacopo Pizzorno campione di salvamento con tre medaglie d'oro ai Campionati Italiani, Luca Passarotto per i numerosi e strepitosi traguardi in bici e MTB, Angela Martini per la laurea in lingue orientali con specializzazione in lingua cinese, Leonardo De Pasquali per la laurea in Innovazione Sociale, Comunicazione e Nuove Tecnologie, Michela Suffia diplomata con 100 e lode al Liceo Classico di Carcare, Aurora Barbacetto diplomata con 100 al CAT Geometri a Ceva, Serena Pera diplomata con 100 in Arti Grafiche a Savona e Walter Sechi per le sue performance canore e per aver creato numerose band musicali, da ultimo il gruppo "Studio 54", celebri in Liguria e in altre regioni", commenta il primo cittadino Molinaro.

"Un grazie di cuore ad Alessandro Delfino e Samuele Siri per aver presentato il loro commovente, ambizioso e lodevole progetto previsto per il 2024 in ricordo di Simone Ziporri e a favore delle comunità di Cosseria e dei comuni limitrofi".

"Un ringraziamento anche alle associazioni pro Loco e Mani di Fate che hanno lavorato sodo per permettere la realizzazione della serata, nonché a tutte le persone che hanno partecipato come pubblico, una folta presenza è arrivata anche dal Piemonte e dalla riviera. Infine, complimenti a Elisabetta e a Leano per il loro prezioso supporto fonico, di luci, di console e di allestimento del palco", conclude Molinaro. Le offerte raccolte, per un totale di 700 euro, saranno devolute all'associazione valbormidese Guido Rossi.