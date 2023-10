Dominik nasce quando scatta l'ora solare ed è come se avesse viaggiato nel tempo

Qualcuno ha suggerito di chiamarlo Martin, come il protagonista di ritorno al Futuro. Invece si chiama Dominik ,ma anche per lui è un po' come aver viaggiato nel tempo. Infatti Dominik è nato alle 2.13 nella notte tra sabato e domenica all'ospedale San paolo di Savona.

Ma proprio in quell'istante era scattato il cambio dell'ora e in via ufficiale il piccolo è nato alle 3,13. Infatti proprio quando è venuto alla luce l'ora legale scattava il passaggio a quella solare.

I genitori del piccolo, il papà Juka e la mamma Miriam, oltre a provare l'immensa gioia per la nascita del loro piccolo, hanno hanno potuto provare un'emozione in più, quella di avere un bambino che potrebbe benissimo interpretare un film come Ritorno al Futuro, perché è stato anche lui protagonista di un piccolo viaggio nel tempo