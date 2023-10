Il rating di legalità de La Filippa ha tre stelle

L’11 ottobre scorso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato il rinnovo del Rating di Legalità de La Filippa, dopo averne ricontrollato e rivalutato i requisiti giuridici ed etici anche dei suoi soci e degli amministratori.

Alla società che ha realizzato e gestisce da 15 anni la discarica sostenibile di nuova generazione di Cairo Montenotte, è stato attribuito il punteggio massimo di tre stelle.

"Sul fronte della legalità c’è una grande attenzione e l’impegno di molti: della politica, delle istituzioni, degli operatori economici e, non da ultimo, quello preziosissimo del 'terzo settore' - spiegano dalla Filippa - La legalità è una scelta che si rinnova di giorno in giorno, in ogni azione compiuta: va educata, esercitata, controllata e anche comunicata".