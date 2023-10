Savona, partono i cantieri dell'ex piscina di via Trento e Trieste, il Comune sposta il Luna Park invernale

Da un lato lavori di scavo per il nuovo lotto della piscina Zanelli che procedono, dall'altro sono in fase di allestimento i cantieri per il recupero della ex piscina di via Trento e Trieste. Proprio l'allestimento di questo cantiere, però, ha rischiato di scontrarsi con il luna park invernale che in parte ha sempre occupato la zona dei giardini e della piazza dove si trova la statua di Garibaldi, proprio davanti alla piscina.

Il Luna park invernale sarà allestito nel periodo che va dal 2 dicembre al 10 gennaio 2024 e alcune delle attrazioni non potranno più essere sistemate nella parte di giardini di fronte all'ex piscina.

Palazzo Sisto ha recentemente fatto un sopralluogo con i rappresentanti delle associazioni degli esercenti Spettacolo Viaggiante, per verificare quale spazi fossero più indicati per spostare posizionare alcune attrazioni nell'area demaniale data in concessione al Comune. "Ci siamo confrontati con i rappresentanti degli operatori del Luna park - spiega la vice sindaco Elisa Di Padova - e abbiamo trovato come soluzione quella di utilizzare parte della piazza dove si trova la statua di Garibaldi che è zona demaniale".

Considerato che il Luna Park invernale è previsto ai primi di dicembre Palazzo Sisto ha deciso di avviare la pratica d'urgenza per chiede l'autorizzazione all'Autorità di sistema portuale.