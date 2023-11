Albenga, in centro e sul lungomare sfilano i trattori del primo raduno dedicato ai mezzi agricoli

Se si fanno sfilate di moto e auto, perché non per i trattori ? E' quello che si sono chiesti Lorenzo Vigo, Simone Curto e Marco Ascheri, tre giovani agricoltori della Piana.

Nella loro idea di organizzare un evento che avesse per protagonisti i trattori, fondamentali nell'economia della Piana di Albenga, hanno voluto far presente al pubblico che anche i mezzi agricoli meritano attenzione, come accade nelle sfilate di auto d'epoca, delle moto Harley Davidson, auto Porsche o alle Fiat 500.

E così sono riusciti a metter assieme ben 70 trattori di tutte le dimensioni, compresi anche sei pezzi d'epoca per una bella sfilata nelle vie del centro e sul lungomare di Albenga.

"Un connubio giusto e armonioso" ha dichiarato il sindaco Riccardo Tomatis che si è divertito tantissimo a farvi presenza. "Una bella idea anche per far ricordare alla gente l'importanza del lavoro agricolo" ha affermato il presidente locale di Confagricoltura Luca Demichelis.La giornata si è conclusa a Bastia con un pranzo in località La Gallinara (ex Oasi Abissina).