Classifica sulla qualità della vita, Savona si posiziona al 43° posto su 107 province esaminate

In materia di "Affari e Lavoro", la regione Liguria rimane fuori dai primi dieci posti. Compare con Genova al 36esimo mentre Savona è al 38° (lo scorso anno al 54°). Lo studio si articola in nove dimensioni d’analisi (affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero e turismo), 14 sottodimensioni ed un elevato numero di indicatori di base (92), consentendo di indagare in maniera approfondita i molteplici aspetti relativi alla qualità della vita a livello territoriale.

La provincia di Savona resta inoltre indietro per le start up innovative, la posizione migliora rispetto allo scorso anno di due posizioni ma resta comunque al 100° posto e scivola dal 59° al 72° per il tasso di imprese cessate.

Migliora di un punto la disponibilità del verde urbano, da 97 a 96 e sul tema reati e sicurezza sale dal 98° all'82° posto. In materia di disoccupazione maschile (nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni), la Liguria compare con la prima provincia, Savona, in 19esima posizione mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile, sempre Savona si trova al 37esimo posto. Con particolare riferimento alle 22 province censi-te nel gruppo di coda (contro le 24 dello scorso anno), vi figurano 3 province del nord ovest (Alessandria in Piemonte; Savona e Genova in Liguria),