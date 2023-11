Finale, nel fine settimana interventi di manutenzione e cura del territorio con l'AIB Protezione Civile

Dopo che nelle scorse settimane si erano concentrati a Perti, nei pressi della storica chiesetta dei Cinque Campanili, una nuova attività di sfalcio, potatura e pulizia in genere ha visto coinvolti nel fine settimana i volontari dell'AIB Protezione Civile di Finale Ligure.

L'azione stavolta si è concentrata in particolare su via San Donato, la strada che dalla provinciale che sale verso Le Manie conduce all'Aurelia nei pressi dell'omonimo capo, con interventi mirati per la prevenzione e la tutela del territorio.

"L'AIB Finale Ligure è sempre più fiore all'occhiello del nostro volontariato - commenta il vicesindaco con delega alla Protezione Civile, Andrea Guzzi - I nostri gruppi di operatori di protezione civile sempre impegnati ad attività di tutela del nostro territorio, azioni di grande interesse anche per il nostro decoro. In questo periodo dell’anno programmiamo con la squadra finalese interventi in più punti del Comune, orgogliosi dei numerosi giovani sempre più attivi per il bene collettivo".