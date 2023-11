Successo letterario per Paolo Zanelli: ad Agropoli conquista il Concorso Nazionale Keramos

Nel suggestivo contesto di Agropoli, il 18 novembre scorso, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale Keramos, promosso dall'Associazione Culturale "Gli Occhi di Argo", che celebra fondendole l'arte della ceramica e della poesia affondando le radici nella tradizione greca e omaggiando il Dio creatore con l'argilla.

Vincitore di questa competizione, e quindi premiato con la pubblicazione dei propri versi su una piastrella di ceramica artistica collocata sulla salita del castello di Agropoli accompagnando così la vista sul mare, è stato il finalese Paolo Zanelli che, con la poesia "Bonsai di Luna", ha conquistato per la quarta volta questo importante premio letterario.

"Grazie a tutti, in particolare ad Alessandra Cavalleri, una delle persone più importanti per me che mi ha spinto e costantemente mi sprona a partecipare a queste manifestazioni culturali. Crede in me e nelle mie poesie" afferma il poeta.

In collaborazione con Alessandra Cavalleri, vera promotrice delle poesie di Paolo, sono nati una trentina di brevi filmati videopoetici, pubblicati sul canale YouTube, nei quali parole, musiche ed immagini danno vita ad un mondo dove toni, impressioni e visioni si susseguono e mutano come in un caleidoscopio tra realtà e sogno.