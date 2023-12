Savona, torna il presepe in riva al mare di Assonautica

Il presepe di Assonautica rimarrà aperto dal 13 dicembre al 7 gennaio 2024, presso la sede in Savona Lungomare Matteotti 1. L'evento è patrocinato dal comune di Savona. E’ un presepe in riva la mare molto “savonese”, con la Torretta, la darsena con le barche, i pontili di attracco ed i pesci, ma c’è anche il deserto con la sabbia proveniente dal Marocco ed alte montagne innevate.

Corsi d’acqua, personaggi in movimento, effetti visivi e sonori, per creare un’atmosfera che colpisce ed affascina sia i bambini che gli adulti. E' un Presepe che, pur rimanendo tradizionale, ogni anno propone qualche novità.

"E' possibile organizzare visite di gruppo e scolastiche contattando la segreteria di Assonautica al numero 019 821451 Non dimenticate di scrivere un pensierino in ricordo del vostro passaggio nel quaderno delle visite", spiegano dall'associazione.

Ingresso libero. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18,30, sabato e domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Il 25 e 26 dicembre – 1 e 6 gennaio solo pomeriggio dalle ore 16 alle 18,30.

Sempre presso la sede Assonautica, anche per questo Natale, ci sarà uno spazio dedicato all'ecologia. Nell'atrio è stato allestito “L’albero dei rifiuti marini”, addobbato con oggetti raccolti in mare ed in spiaggia, per dare ai visitatori un’opportunità di riflessione sul problema dell’inquinamento del mare e sulle azioni che tutti noi possiamo compiere per contrastarlo.