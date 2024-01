Savona, redditi di assessori e consiglieri comunali: Auxilia conserva il primato

Silvio Auxilia è l'assessore con il reddito più alto a Palazzo Sisto: 245.277 euro, seguito dal consigliere Angelo Schirru con un reddito di 178.124 euro. I redditi di assessori e consiglieri sono stati pubblicati da palazzo Sisto e per ciò che riguarda la giunta, si fanno sentire gli aumenti degli emolumenti previsti dal Governo.

In giunta i redditi sono 155.422 euro dell'assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi, seguito dal sindaco Marco Russo con 130.817 euro; Gabriella Branca assessore al personale quartieri con un reddito di 100.662 euro; Nicoletta Negro, assessore alla cultura con 78.417 euro; Elisa Di Padova, vicesindaco con 62.331 euro; Ilaria Becco, con delega all'urbanistica, con 60.567 euro; Barbara Pasquali, assessore alla sicurezza 58.001 euro; Francesco Rossello, assessore allo sport con 52.171 euro; Riccardo Viaggi, assessore ai servizi sociali, con 37.981 euro.

In Consiglio comunale, all'opposizione, il reddito più elevato è di Renato Giusto, FdI, 152.155 euro, segue Margarita Coppo, lista Toti: per Savona con 110.067 euro; Luca Aschei, lista Andare Oltre 74.574; Massimo Arecco, FdI, 42.591 euro; Fabio Orsi lista Pensierolibero.zero 39.040 euro; Piero Santi, Toti per Savona 36.202 euro; Daniela Giaccardi Piensierolibero.zero 24.632 euro; i leghisti Maurizio Scaramuzza 19.227 euro e Andrea Frigerio 17.180 euro; Manuel Meles, 5Stelle 2.583 euro.

I consiglieri di maggioranza: Chiara Ferrando 89.435 euro; Franco Lirosi presidente del consiglio 86.077 euro; Giancarlo Frumento 48.937 euro; Eleonora Raimondo, 39.41 euro; Giovanni Maida 37.832 euro; Roberto Besio 36.797 euro; Marco Pozzo, 36.709 euro; Carla Ferone 32.135 euro; Aureliano Pastorelli 32.057 euro; Marco Lima,29.961; Andrea Bruzzone, 25.031 euro; Marisa Ghersi, 23.286 euro; Paolo Apicella, 22.474 euro; Marco Ravera, 18.818 euro; Luca Burlando, 11.627 euro; Aurora Lessi 9.808 euro; Alessandra Gemelli, 4.869 euro; Massimiliano Carpano 4.629 euro.