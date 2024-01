Varazze, scatta la presentazione dei corsi di formazione professionale per sommelier

Verranno presentati giovedì 25 febbraio i corsi di formazione professionale per sommelier alle ore 20.30 all'Alberghiero Miretti di via Bonfanti a Varazze.

Durante la serata i consiglieri Fisar, presenteranno nel dettaglio il corso, la sua struttura, il costo, i luoghi in cui viene tenuto, le gite, le iniziative, le degustazioni, gli incontri divulgativi e formativi, i locali associati e tutti i vantaggi del far parte della delegazione.

"Vieni a trovarci ed entra a far parte di un gruppo unito e professionale. Vieni a scoprire il mondo del vino in un corso appassionante, formativo e divertente" dicono dalla delegazione varazzina.

La delegazione di Varazze è una realtà radicata nel territorio con oltre 150 soci all'attivo e la squadra di sommelier partecipa ai principali eventi regionali e nazionali. Vengono inoltre anche organizzati corsi in due sedi distinte: una ad Albisola e una in Val Bormida. Ogni mese vengono tenuti incontri e degustazioni e durante l'anno sono organizzate gite e partecipano ad eventi dedicati al mondo dell'enogastronomia.

Il consiglio direttivo è composto da 9 membri che vengono eletti ogni 4 anni. Dopo aver completato il percorso formativo, si ha diritto ad entrare nella squadra Sommelier.

Gli stessi partecipano alle lezioni didattiche a scopo dimostrativo sulle operazioni di servizio e mescita, a manifestazioni regionali come Slow Fish, o nazionali come il Vinitaly.

La delegazione organizza anche corsi formativi di perfezionamento sul servizio e corsi HACCP per essere in regola con le normative vigenti in ambito di somministrazione bevande.

Per prenotazioni si possono contattare i numeri 340.0739197 e 339.4253206 e l'indirizzo mail segretario.varazze@visar.com.