L'Oroscopo di Corinne dal 26 gennaio al 2 febbraio

ARIETE : Apprestatevi ad una settimana sconquassata nel corso della quale organizzarvi risulta essere impresa ostica al punto di innervosirvi o denotare dei rallentamenti in qualcosa che ipotizzavate si risolvesse più in fretta. Non fidatevi inoltre troppo di una persona dalla duplice personalità coltivando invece un’amicizia veramente valevole. Fattibili dei corrucci per malatini o per una faccenda implicate lavoro o quattrini. Inclinazione a rinite, mal di gola o bronchite.

TORO : Dal cielo riceverete buone influenze: approfittatene per concludere un affare, dare il giusto valore ad una storia, incentivare quello che interessa, far quadrare dei conti, pensare di più a voi stessi! Un neo sarà costituito da un’asprezza, un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un grande favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione…

GEMELLI : Poiché il troppo storpia non abusate eccessivamente delle vostre energie per poi ritrovarvene sprovvisti nel momento di maggior bisogno. In simultanea cercate di essere meno nervosi, di capire il giustificabile malumore di un soggetto a voi vicino, limitate gli sborsi e valorizzate delle amicizie forse ultimamente trascurate… Tra giovedì e lunedì vi accadranno cose strane, vi libererete di un fardello o riceverete un inopinato comunicato. Diverbi in famiglia.

CANCRO : Vorreste tanto rallentare il passo ma, volenti o nolenti, dovrete ultimare dei lavoretti, sbrigare pratiche e sopportare personcine lunatiche. Siate altresì moderati nelle azioni in quanto basterebbe un nonnulla a sciupare delle intese e preparatevi ad affrontare giornate intense e piene di sorpresine: talune belle, talune bruttine… In una faccenda delicata non agite d’impulso e confidate in chi, a tal riguardo, vi saprà consigliare. Combino divertente e notizia eclatante.

LEONE : Con la Luna, che il 25 gennaio si fa piena nella vostra costellazione, sarebbe opportuno dar poco per scontato, andare in fondo a ciò che è poco chiaro e, malgrado non sguazziate in acque chete, cercate di rimanere a galla contando su di voi, su appoggi impensati e su di un fato che arriderà. Salvaguardate il benessere, sostenete una donna fragilina, accettate un distraente invitino e non litigate per delle banalità. Contatti con medici o enti bancari. New da figlioli.

VERGINE : L’imprevedibilità sembra essere l’elemento primario di un periodo abbastanza controverso e strapieno di sbigottimenti, missive, delizie e patimenti… Penetrare negli anfratti della mente umana non è semplice ma finalmente capirete le effettive intenzioni di soggetti ermetici o bizzarri. Anche in ambito sentimentale o familiare qualcosa andrà chiarito senza litigare. Avvaletevi dei saldi per un acquisto agognato e, dopo tanto trottare, passerete un week end stuzzichino.

BILANCIA : Con Marte contrario potreste riscontrare inghippi in vari settori compresa una salute da salvaguardare, delle valute oscillanti, delle incavolature vaganti od un vago senso di spossatezza. Un soggetto avrà altresì il potere di stupirvi con un’improvvisata o una cavolata mentre un posteriore vi aiuterà a sbrogliare una matassa. Chi abitualmente viaggia si mostri prudentissimo sulla strada specie in caso di maltempo! Week end all’insegna dell’allegria.

SCORPIONE : Sentendovi piuttosto fiacchi non assumetevi gravosi impegni e non accollatevi ulteriori responsabilità. La testardaggine vi consentirà di dimostrare le vostre ragioni così come su di una oscura questione vorrete indagare e, in sovrappiù, un aggeggio elettronico o meccanico farà tribolare. I nati in novembre si toglieranno uno sfizietto o gioiranno per una cosa carina ed impensata. Per tutti comunque la settimana serberà eventi buffi o inimmaginabili. Infreddature.

SAGITTARIO : La settimana si prospetta essere intrigante ma spossante al punto di non saper da dove iniziare ad organizzarvi adeguatamente affinché ciò che vi sete prefissati dia frutti prelibati… Non fatevi prendere dall’ansia e vedrete che ogni pedina andrà al suo posto consentendo di fronteggiare un problema con lo spirito adatto. Qualche nativo effettuerà dei consulti medici, altri dovranno compiere una scelta, altri ancora sistemeranno una faccenda materiale o personale.

CAPRICORNO : Poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che avrete la vostra rivincita o perlomeno ciò che ora importuna troverà una savia soluzione. In simultanea preventivate un’incavolatura, una seccatura, una visita stranita, dei corrucci per un anzianotto e qualche doloretto sparso. Tante cosine stanno per variare e sicuramente in meglio soprattutto se i precedenti mesi son stati incandescenti. Sabato festaiolo.

ACQUARIO : La settimana non sarebbe malvagia se non fosse per delle questioni da chiarire, dei conti da far quadrare e qualcheduno avente il potere di farvi arrabbiare! Due persone, oltretutto, ficcheranno il naso nelle vostre faccende private con l’intento di sciupare un’amicizia a cui tenete. A ciò si aggiungono delle chiamate inaspettate, degli sbuffi intermittenti e degli attimi gaudenti alternati a missive sorprendenti. Sorpresone o feste in vista per chi compie gli anni.

PESCI : Chi è passato attraverso il vaglio di magoni o demoralizzazioni pian pianino se ne farà una ragione mentre chi sta programmando un futuro diverso vedrà le cose girare per il giusto verso… Lisciate dunque le pinne, perdonate uno sgarbo involontario e assaporate le minute gioie quotidiane… il resto verrà da sé basta soltanto pazientare… Soldini da sborsare per una manutenzione, un omaggio, un aggeggio da riparare o un capo di abbigliamento. Domenica gaudente.

E che le stelle di febbraio spazzino via ogni guaio…