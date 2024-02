Albenga, zona Ztl nel centro storico: nuovi orari di accesso

Il comune di Albenga informa che è stata apportata una modifica all’orario di accesso alla zona Ztl del centro storico.

Lo scorso 1 gennaio, la giunta ha deliberato la modificata della fascia oraria per l’accesso da parte dei veicoli muniti del contrassegno a banda blu. Sarà possibile accedere dalle ore 13.00 fino alle ore 15.00 (precedentemente era dalle 15.00-16.00). Rimangono invariati gli orari per le altre categorie.

Ecco quindi gli orari di accesso al centro storico. Contrassegno verde: rilasciato ai proprietari o fruitori di aree private di sosta, consente il solo transito senza limitazioni di orario. Contrassegno blu: rilasciato ai residenti o domiciliati all’interno del centro storico, al quale potevano accedere in tre fasce orarie: 06.00-09.00 poi 13.00-15.00 ed infine 19.30-21.00; questo contrassegno viene rilasciato anche, in numero massimo di tre cartellini, alla curia per consentire l’accesso alla stessa da parte dei religiosi. consente una sosta massima di quindici minuti, all’interno delle fasce orarie indicate. Contrassegno rosso: rilasciato ai titolari di esercizi commessi all’interno del centro storico, artigiani, assicurazioni di volontariato ecc., clienti di bed & breakfast e similari che abbiano sede all’interno del centro storico, veicoli onoranze funebri e trasporti medicinali urgenti, accesso e sosta al massimo per trenta minuti all’interno delle fasce orarie comprese tra le 06.00-11.00 e le 18.00-20.00. Contrassegno marrone: rilasciato a fornitori abituali di esercizi, ditte che eseguono spurghi fognari od enti posti all’interno del centro storico. Consente la sosta per un tempo massimo di 30 minuti all’interno di un’unica fascia oraria: 06.00-10.30.

Il comune ricorda che coloro che devono far accesso nel centro storico per alcune esigenze pur non avendo comunicato la targa del proprio veicolo e non disponendo del contrassegno, hanno la possibilità di segnalare il proprio ingresso entro 5 giorni mandando una mail a ztl@pec.comune.albenga.sv.it.

A questo indirizzo andranno inviati messaggi per due tipologie di giustificazioni: la prima è relativa ai possessori di contrassegno CUDE che preventivamente all’avvenuto accesso o posteriormente, ma entro cinque giorni, dovranno comunicare la data e l’orario dell’accesso, allegando alla mail targa del veicolo e la copia del CUDE, questo è sufficiente per giustificare l’ingresso; coloro che debbano entrare per altre esigenze, e non sono riusciti a recarsi presso il comando a richiedere l’autorizzazione, possono dar comunque comunicazione alla mail ma, in questo caso, successivamente al messaggio dovranno recarsi presso il comando per regolarizzare la situazione, pagando il dovuto.

"La modifica principale apportata, rispetto alla regolamentazione dello scorso anno, consiste nell'aver ampliato e anticipato, così come richiesto dai cittadini, la fascia oraria centrale per i contrassegni blu. L’amministrazione, infatti, ascolta le esigenze del territorio e le recepisce cercando sempre di mettersi a disposizione e servizio dei cittadini", commenta l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci.