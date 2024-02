A Savona un pranzo benefico per la Repubblica Centrafricana

Domenica 18 febbraio alle ore 12:30 nella Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria 6, si terrà un pranzo benefico di raccolta fondi per il progetto educativo "Dal gioco alla vita" di formazione per gli insegnanti e gli educatori sportivi della Repubblica Centrafricana.

L'iniziativa è promossa dalle associazioni Savona nel Cuore dell'Africa e Briciole di Solidarietà. La partecipazione sarà ad offerta libera. Occorre prenotare entro il 14 febbraio telefonando ad Anna Maria al numero 3477443699 o Patrizia al 3492637328.