Albenga, i consiglieri di maggioranza sostengono il sindaco: “Ad Albenga come in Sardegna, ai manganelli speriamo si risponda con le matite”

In merito alle polemiche scaturite a seguito dell’incontro organizzato da Anpi e Libera con i ragazzi del Liceo G. Bruno i consiglieri di maggioranza confermano vicinanza al sindaco e affermano: “Leggiamo con sconforto e nemmeno più con sconcerto le polemiche create ad arte dalla minoranza ingauna circa il bellissimo e appassionato intervento del sindaco Tomatis davanti ai giovani liceali, intervento che forse loro non avrebbero neppure potuto pensare”.

“Interventi che, se non fosse per la risibilità dei commenti, sarebbero di per sé passibili di querela, posto che attribuiscono al sindaco parole e pensieri che mai ha esternato”.

“Da parte nostra, oltre a confermare vicinanza al sindaco per i vili attacchi e l’orgoglio per le parole che ha dispensato ai nostri giovani concittadini e non, non possiamo che rifarci alle parole di due politici che rappresentano e hanno rappresentato una spina nel fianco per i partiti che sostengono, a livello nazionale, i consiglieri di minoranza: in primis il presidente Sergio Mattarella che saggiamente e non certo contro le Forze dell’Ordine, a cui va parimenti il nostro sostegno, ha affermato che ‘l'autorevolezza delle Forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni’, e la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che ha evidenziato come i sardi abbiano ‘risposto ai manganelli con le matite’”.

“Certamente quest’ultimo è il nostro auspicio, ovvero che anche Albenga rispedisca al mittente la possibilità di essere amministrata di chi non perde occasione per creare polemica e dissidi nella città e tra i suoi cittadini”.