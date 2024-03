Un castello, il Fiat Club 500, il golf, le Antiche vie del sale: è Garlenda, piccola perla della Val Lerrone

Un patrimonio naturale di grande valore, la sede del Fiat 500 Club Italia, un campo da golf in un contesto di bellezza spettacolare e molto raffinato e il caratteristico “Castello Costa del Carretto”: la tappa della rubrica #ILBELLOCISALVERÀ questa settimana è a Garlenda.

Incastonata nella Valle del Lerrone, è tra i borghi più suggestivi dell’entroterra della Liguria di Ponente, con bellissimi boschi, coltivazioni di frutta, olive e vigneti per il Rossese e il Pigato. Garlenda ha numerosi i sentieri che percorrono la vallata ed è sede del tracciato del Sentiero Liguria, parte del progetto “Antiche Vie del Sale”, che ha l’obbiettivo di offrire a residenti e ospiti un piacevole e sempre rinnovato ambiente da scoprire e in cui vivere.

Non solo natura, però. Se dici Garlenda, dici Fiat 500. La piccola perla della Val Lerrone è infatti particolarmente legata al mondo dell’ auto icona che rappresenta uno spaccato di storia dell’Italia. Italia che, grazie alla Fiat 500, negli anni 60 si mise finalmente su quattro ruote in viaggio verso la modernità. Dal 1984 a Garlenda ha sede il più grande Club di modello al mondo: il Fiat 500 Club Italia, con più di 22.000 soci. La sede ospita anche il Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa” – Centro di documentazione per l’educazione stradale, che prende il nome del suo progettista e si pone l’obbiettivo di raccontare il mito grazie ad un mix di passione e tecnologia. La struttura, inaugurata nel 2007 nell’ambito del 24° Meeting Internazionale Fiat 500, raccoglie gli entusiastici consensi di migliaia di persone di tutte le nazionalità che la visitano prevalentemente nel corso della celebre manifestazione. Dal 2010 il Fiat 500 Club Italia è “Testimonial di Pace UNICEF”. Per tutti gli appassionati e per chi desidera avvicinarsi, Garlenda ospita appunto il Meeting Internazionale Fiat 500, evento di grande richiamo per la nostra Liguria di Ponente, giunto nel 2024 alla 40esima edizione. Il raduno dell’auto più amata di tutti i tempi ha una durata di 3 giorni e vede la partecipazione di moltissime persone di diversa nazionalità, ognuno con la propria Fiat 500 d’epoca. Le Fiat 500 che partecipano hanno spesso “look a tema” molto simpatici e nella tre giorni a loro dedicata si rendono protagoniste con sfilate nelle cittadine di riviera.

Garlenda però non è rinomata solo per la Fiat 500. È infatti molto nota per gli amanti del golf. Nel 1964 infatti, fu costruito il campo da golf e a Garlenda si aprirono nuove prospettive, soprattutto dal punto di vista del turismo. Il percorso, che si sviluppa su 6.085 metri in un contesto di bellezza spettacolare, è molto raffinato ed è stato disegnato da due progettisti inglesi.

La piccola località è rappresentata dal suo “Castello Costa del Carretto”, detto anche “della Meridiana”, che risale al XII secolo. Ricostruito nel XVII secolo, del precedente castello in realtà non restano che alcuni stralci murari e un torrione monco nell’area a sud/est, sbocchi di gallerie ed è ancora rilevabile l’area perimetrale. La storica dimora nobiliare è stata oggetto di un importante intervento di ristrutturazione divisa in tre lotti: nel 2002, 2009 e 2012. I lavori sono terminati nel 2016. Oggi il Castello della Meridiana è sede di convegni, spettacoli e mostre.

Un’altra piccola ma bellissima perla del nostro territorio savonese che contribuisce a fare della Liguria una regione stupenda.

#ILBELLOCISALVERÀ