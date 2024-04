Alassio: Hotel Savoia tutto esaurito per la cena dedicata ai fiori eduli inserita nel V Festival della Cucina con i Fiori

Nonostante gli iniziali 70 posti disponibili fossero stati aumentati a 100, la cena inserita nel programma del V Festival della Cucina con i Fiori di Alassio, promosso da Gesco e Marina del porto di Alassio, ha registrato il tutto esaurito

In apertura della serata, gli ospiti, giunti anche da altre regioni, hanno ricevuto i saluti dell'amministrazione comunale, rappresentata dal Vice Sindaco Angelo Galtieri e dei soggetti promotori dell'evento, Rinaldo Agostini, Presidente della Marina del Porto di Alassio e Igor Colombi, Direttore generale della Gesco.

Durante la cena, Patrizio Roversi e Claudio Porchia, la simpatica coppia di conduttori della serata insieme all’esperta Silvia Parodi dell’azienda Tastee.it hanno intrattenuto gli ospiti con uno storytelling coinvolgente e avvincente, unito alla degustazione dei fiori in purezza. I racconti legati ai fiori si sono intrecciati armoniosamente con i piatti, creando un'atmosfera magica esuggestiva.

I vini della cantina Acquesi, accuratamente selezionati per accompagnare ogni portata, hanno completato perfettamente il menù floreale. Le etichette proposte si sono sposate alla perfezione con i sapori delicati e sofisticati dei piatti, rendendo ancora più memorabile l'esperienza culinaria.

La cena si è aperta con un elegante antipasto di Asparagi al naturale con salsa di anacardi e maionese alla Violetta. Una combinazione di sapori e consistenze che hanno messo in risalto la delicatezza dei fiori eduli e una grande eccellenza dell’agricoltura piemontese quale è l’Asparago di Santena.

Il viaggio è proseguito con un primo piatto insolito e ardito: il riso Carnaroli selezione Isos con Geranio, caprino e crudo di gamberi. Il sapore intenso del caprino con quello agrumato del Geranio si sono sposati con la dolcezza dei gamberi, creando un piatto interessante e innovativo.

Come secondo piatto è stato proposto un Baccalà in olio cottura con riduzione di carote, arancio e Bocca di Leone. I fiori di Bocca di Leone hanno donato una nota amara e un tocco di eleganza a questo piatto di mare, mentre la riduzione di carote e arancio ha conferito una originale nota di freschezza e acidità.

Il viaggio si è concluso con una deliziosa Bavarese alla Begonia con salsa al fondente nero. La dolcezza e la nota acida della Begonia si è intrecciata con la cremosità della salsa al fondente nero aggiungendo una nota golosa a questo dessert fiorito.

Per accompagnare questo viaggio sensoriale, una selezione di vini della cantina Cuvage che hanno valorizzato perfettamente i sapori dei piatti proposti. Il Ricossa "Sei Anime" Piemonte doc Moscato secco, il Ricossa Albarossa doc e il Cuvage "Acquesi" Asti docg dolce sono state portate in abbinamento alle diverse portate.

Un menù che ha saputo trasformare ogni piatto in un'opera d'arte, semplice e raffinata, dove i colori e i sapori della natura sono stati autentici protagonisti.

Gli ospiti, entusiasti, alla fine hanno lungamente applaudito gli chef e lo staff di sala e cucina e ringraziato la proprietà del Savoia per l'organizzazione impeccabile fin dal suggestivo aperitivo di benvenuto in terrazza dove in uno scenario incantevole grandi protagonisti sono stati i cocktali preparati dal bravo barman Leonardo utilizzando Spumante Acquesri, Macaia Gin e la bevanda alla Begonia dell'azienda Tastee.it

A questo link la galleria fotografica completa della serata