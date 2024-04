Savona, le opere di tre artisti per il progetto "Musica: partecipazione e inclusione" (FOTO)

Tre opere d'arte degli artisti Paolo Pastorino, Claudio Carrieri e Monica Porro a sostegno della creazione di un'orchestra giovanile, nell'ambito del progetto "Musica: partecipazione e inclusione".

Ieri nell'aula magna del liceo Chiabrera-Martini si è tenuta la presentazione del progetto per la creazione di un’orchestra giovanile, ideata dall’Accademia Musicale di Savona in sinergia con il Liceo Chiabrera-Martini, sostenuto grazie all'impegno di Zonta club of Savona Area - Member of Zonta International, con il sostegno di Regione Liguria e Fondazione De Mari e in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Savona.

Tre opere, due in ceramica e una pittorica, sono state donate a tre diversi partecipanti in seguito a una sottoscrizione di beneficenza per contribuire al finanziamento di borse di studio.

L'iniziativa "Musica: partecipazione e inclusione" intende far avvicinare i giovani alla musica in maniera libera, gratuita, superando disparità e barriere, e dando la possibilità agli studenti dai 6 ai 18 anni di muoversi come un corpo unico e collettivo.

La musica può regalare autostima negli anni della crescita, così come consapevolezza e libertà nell’esprimere le proprie potenzialità. Sono queste le finalità del progetto "Musica: inclusione e partecipazione" sviluppato dall’Accademia musicale Ferrato Cilea e Orchestra Sinfonica di Savona, presieduta da Claudio Gilio che è anche il direttore artistico dell’Orchestra sinfonica di Savona, in collaborazione con le scuole per sensibilizzare alla tematica fondamentale dell’inclusione.

Le influenze del progetto arrivano da lontano, da "El Sistema", un modello didattico musicale ideato e promosso in Venezuela da José Antonio Abreu, che valorizza l’educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero per bambini di tutti i ceti sociali. Savona accoglie questa sfida e rilancia la necessità di sostenere i giovani in un sistema-scuola che può e deve accompagnare gli studi musicali anche con borse di studio.

L'idea è stata così accolta con entusiasmo dal liceo savonese inserendo questo progetto nelle iniziative volte a combattere la dispersione scolastica.

La serata é stata arricchita dall'intermezzo del violinista Francesco Pollero, già allievo e ora docente dell'Accademia Musicale di Savona.