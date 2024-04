Psr 2014-2021, la Regione incrementa di 38 milioni la capacità dei bandi

E' arrivato dalla Giunta regionale il via libera al rifinanziamento di bandi per oltre 38 milioni a valere sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 rendicontabili sino al 2025.



"Viene incrementata la dotazione finanziaria dei bandi aperti recentemente sul PSR - spiega il vicepresidente di Regione Liguria e assessore con delega all’Agricoltura, Alessio Piana - per il sostegno all’agricoltura e ai comuni dell’entroterra grazie alle economie che si sono generate a seguito di rinunce da parte di beneficiari che non hanno portato a compimento gli investimenti programmati. Queste risorse andranno a incrementare la dotazione dei bandi su cui c’è forte adesione, in modo da completare il finanziamento delle domande ammissibili, con l’obiettivo di migliorare e accelerare l’impiego dei fondi europei".

"I maggiori incrementi, concertati insieme alle associazioni di categoria e ad Anci sulla base degli oggettivi bisogni così come monitorati dagli Uffici regionali, riguarderanno ad esempio il finanziamento di giovani agricoltori, gli investimenti per lo sviluppo delle aziende agricole e della silvicoltura, le infrastrutture per le popolazioni rurali, la prevenzione degli incendi boschivi e gli investimenti nello sviluppo degli agriturismi. Tutte misure strategiche sia per le imprese sia per la salvaguardia dell’ambiente di cui l’agricoltura è presidio" aggiunge il vicepresidente.

L’attività di invio degli atti di concessione sarà immediata e si concluderà entro l’estate.