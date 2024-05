Attualità |

Elezioni europee, l'appello di #quellidellaCatena: "Tutti a votare per far sentire la nostra voce"

"L'affluenza sopra la media per rivendicare lo spazio decisionale che ci spetta di diritto"

"Un'affluenza superiore alla media in tutta la provincia" in occasione della prossima tornata elettorale europea dell'8 e 9 giugno per far sentire la voce di quella parte dell'intero territorio che in questi mesi si è mobilitata per dire "no al rigassificatore" al largo di Vado-Savona e alzare sempre più l'attenzione a livello nazionale e non solo sul tema. E' questo l'appello di #quellidellaCatena, il coordinamento di associazioni e cittadini contrari al riposizionamento sul territorio savonese della Golar Tundra, con l'obbiettivo di "rispondere ai tornaconti elettorali e personali messi in luce" dal terremoto giudiziario che ha colpito i vertici della Giunta regionale e non solo. L'occasione, per #quellidellaCatena, non è quella di scegliere "un ingiustificato astensionismo" ma di "rivendicare, attraverso le elezioni e la partecipazione attiva, sociale e politica, lo spazio decisionale che ci spetta di diritto". "Oltre che essere un dovere civico di ogni cittadino - sottolineano -, è lo strumento democratico principe, lasciato in eredità a tutti noi dai padri e dalle madri costituenti della nostra Repubblica: è ben noto che l’astensionismo lascia mano libera ai poteri forti, alle mafie e alla mala politica a scapito dei cittadini e della piccola e media impresa". "Riteniamo sia dovere di tutti dare un segnale civico forte, inequivocabile, di netta contrarietà e rigetto verso ogni tipo di politica arrogante, clientelare, al fine di farle diventare quanto prima un lontano e triste ricordo" chiosano dal coordinamento.

Redazione

