Prime medaglie per il 34° Torneo Internazionale di Judo “Genova Città di Colombo”

Entra nel vivo il 34° torneo Internazionale di Judo “Genova Città di Colombo”, storica manifestazione a cura dal Centro Sportivo Marassi Judo in programma in questo fine settimana al Fiumara Stadium all’interno del palinsesto “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

Sabato intenso, con undici ore di programma dedicate ai Cadetti (anno di nascita 2007-2008-2009), la categoria più partecipata con 750 judoka, mentre la domenica, come per tradizione, i tatami saranno dedicati alle sfide tra gli Juniores (2004-2005-2006). Novità è l'inserimento di una prova Under 15 per far comprendere anche ai più giovanile lo spirito del Judo: passione e rispetto. In totale 1300 atleti, in forza a 240 società internazionali, accompagnati da 300 allenatori in arrivo da Azerbaijan, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Romania, Principato di Monaco, San Marino, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria. Direzione a cura dei 40 ufficiali di gara (15 internazionali) selezionati dalla FIJLKAM.



“Abbiamo vissuto una giornata speciale, non si era mai visto l'impianto così stracolmo di atleti, tecnici e appassionati di judo – racconta Rosario Valastro, presidente del Marassi Judo – Abbiamo raggiunto il top e il merito è anche del volontariato, delle famiglie e degli atleti del Marassi Judo che mi aiutano a seguire tutti gli aspetti organizzativi: dedichiamo nove mesi di energie a quest'evento. In questi 34 anni, abbiamo forgiato parecchi atleti, protagonisti poi a Europei, Mondiali e Olimpiadi. E' un trampolino di lancio per atleti di valoro che ambiscono a mettersi in mostra in chiave azzurra".

Nella categoria -46 kg il successo di Ismahel Mehabra (Akyama Torino) in finale contro Federico Lai (CS Olbia), bronzo per Alessio Bettinelli (Yamashita) e Alessandro Tantardini (ACC Castelletto). Nella -50 kg Federico Cena (Akyama Torino) si impone nell'ultimo atto su Nicolò Misoaga (Giovinazzo Lazio), terzi Mirko Moretti (Giovinazzo Lazio) ed Eros Tanzi (Okano Club Lombardia). Federico Di Gianni (Unisport) primeggia nella -55 kg davanti a Domenico Celotto (Pomilia); terzi Lorenzo Bacci (Nippon Club Lazio) e Francesco Carta (Ichnos Bari). Gabriel Gonsan (Kumiai) festeggia nella -60 kg dopo aver battuto in finale il genovese Giovanni Garramone (Budo Semmon Gakko), bronzo per Stefano Giannone (Kumiai) e Andrea Rusalen (Judo Azzanese). Leonardo Copat (Skorpion Pordenone) prevale nella -90 kg su Edoardo Vallino (Team Cafasse), terzi Marco Gagliotta (Kumiai) e Diego Ballardini (Energy Mediglia). Leonardo Moroni (Judo Sanremo) firma la più 90 kg dopo la vittoria su Francesco Cesarini (Spello Umbria), terzi Federico Barban (Pro Patria Judo) e Juri Penone (Judo Valle Maira).



Il 34° torneo Internazionale di Judo “Genova Città di Colombo” gode del patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova, del Coni nazionale e regionale, si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) oltre a esser inserito all’interno del circuito federale “Gran Prix Cadetti e Juniores” maschile e femminile

Il Marassi Judo svolge attività nel quartiere di Marassi, attualmente collabora con l'istituto Comprensivo Marassi (Papa Giovanni) con il coinvolgimento di 120 studenti di prima seconda e terza media. In collaborazione con l'associazione Mornese che si occupa di Povertà Educativa, la società del presidente Rosario Valastro sta svolgendo inoltre delle lezioni con appuntamenti mirati al Judo & Cyberbullismo.



IL TORNEO INTERNAZIONALE “GENOVA CITTA’ DI COLOMBO”

Nato nel 1988 grazie allo sforzo e alla passione di un gruppo di amici amanti del judo, il Torneo Internazionale Città di Colombo diretto da Rosario Valastro è una tappa importante nella vita di campioni straordinari, tra i quali spicca Pino Maddaloni, vincitore all’Olimpiade di Sidney 2000. La Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali segue da anni con interesse gli atleti che sono saliti sul podio genovese e molti dei vincitori sono stati successivamente convocati presso il Centro Olimpico di Roma dove vengono forgiati i migliori judoka che rappresentano l’Italia a livello internazionale.