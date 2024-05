Noli celebra le api: domenica 26 maggio la seconda edizione del "World Bee Day"

Un esagono ha fatto capolino nei giorni scorsi a Noli, quella stessa forma tipica delle celle di un alveare. Così la Pro Loco ha annunciato l'appuntamento con gli eventi della seconda edizione del "World Bee Day" della prossima domenica 26 maggio.

Diverse le iniziative: il fulcro della giornata sarà in piazza Chiappella, dalle ore 16, dove saranno presentati i "Bee Hotel", rifugi artificiali che simulano i luoghi di nidificazione e svernamento degli insetti impollinatori costruiti in questo caso dai bambini della bambini della 2a elementare con la guida dell'azienda agricola "La Guardia". Seguiranno due laboratori: uno sulle strutture appena citate, un secondo poi sulle trappole contro la vespa vellutina.

Iniziative a contorno dalla mattinata con i mercatini degli apicoltori in via Fossato e una degustazione guidata di miele, a cura dell'apicoltore Giacomo Calcagno (prenotazione obbligatoria via WhatsApp +39 347 251 1137). La merenda sarà preparata dalla Croce Bianca.