Albenga 2024, il 23 maggio incontro con i cittadini di Campochiesa per il candidato sindaco Nicola Podio

È in programma questa sera, giovedì 23 maggio, alle 20.30 l’incontro del candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio con i cittadini della frazione di Campochiesa.



“Il tema centrale di questo tour sul territorio è sempre lo stesso - spiega Podio -. Da parte nostra ci sono l'ascolto e la condivisione del programma elettorale; da parte degli albenganesi emerge un solo messaggio: in 5 anni non sono mai stati considerati dall’amministrazione uscente”.



Secondo Podio, “i cittadini ci chiedono presenza e conoscenza del territorio - aggiunge l’architetto ingauno -. Sono tutte caratteristiche che sono completamente venute a mancare negli ultimi anni, durante i quali si è vissuto rispondendo alle emergenze anziché prevenendole”.



All'incontro organizzato presso le opere parrocchiali di Campochiesa saranno presenti diversi candidati delle cinque liste a sostegno della candidatura di Nicola Podio. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini, i quali sono invitati a partecipare - anche attivamente - alla serata.



Oltre ai diversi incontri sul territorio, è possibile conoscere il programma elettorale del candidato sindaco Nicola Podio direttamente al Podio Point di Viale Pontelungo e attraverso l’ascolto del podcast “Albenga merita di più” su Spotify.