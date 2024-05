Andora, lavorazioni nell'imperiese sull'acquedotto Roya: possibili disservizi a Rollo

"Al fine di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla tubazione Roja 1 presso via Marconi nel comune di San Bartolomeo al Mare", si renderà necessario sospendere l'erogazione sulla condotta adduttrice a partire dalle ore 20.30 di mercoledì 29 maggio sino a fine lavori (presumibilmente alle 6 di giovedì 30 maggio)", a comunicarlo è Rivieracqua.

"A causa di ciò si potranno quindi verificare possibili cali di pressione con temporanee interruzioni della fornitura idrica alle utenze nei comuni: Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Villa Faraldi e Andora limitatamente alla frazione di Rollo. Alla ripresa del servizio non si escludono casi si opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire. Ci scusiamo per il disagio arrecato all'utenza, precisando che si trattano di interventi per garantire la continuità del servizio idropotabile".