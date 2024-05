Pietra, messa in sicurezza del Maremola ed efficientamento energetico di via Nazario Sauro: conclusi i lavori

Sono stati ufficialmente conclusi e consegnati al Comune di Pietra Ligure i lavori di messa in sicurezza del torrente Maremola, dov'è stato realizzato un canale di raccolta e smaltimento delle acque e soprastante camminamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche, e anche quelli di efficientamento energetico di via Nazario Sauro.

Due importanti opere pubbliche che completano la sistemazione dell'area in sponda sinistra del Maremola, una "cerniera fondamentale tra la costa e l’entroterra e con i quartieri residenziali posti a levante del nostro territorio comunale, interessata, nell’ultimo anno e mezzo, da un intervento organico di mitigazione del rischio idraulico e riqualificazione complessiva di grande rilevanza, che ha visto un importante impegno e investimenti sinergici e integrativi tra i finanziamenti ministeriali, regionali e comunali" come commentano dall’Amministrazione comunale pietrese.

L’intervento oggi consegnato al Comune ha interessato la ricostruzione, finanziata dalla Regione Liguria con un 1 milione e 500mila euro, dell’esistente canale di raccolta delle acque superficiali danneggiato dall’alluvione del 2018 con un’opera opportunamente dimensionata alla portata idraulica della zona. A coronamento di tale struttura, si è realizzato un marciapiede che, collegandosi all'intervento di adeguamento stradale terminato da pochi mesi, garantisce continuità pedonale all'intera area.

"Grazie, inoltre, ad un ulteriore finanziamento con fondi Pnrr pari a 140mila euro, si è messo mano al completamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intera via con interventi di adeguamento, dove possibile, della carreggiata, efficientamento energetico dell’illuminazione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico consentendone una generale riqualificazione urbana" ricordano ancora dall'Amministrazione.

"Dopo l’inaugurazione di via Nazario Sauro, avvenuta a marzo, oggi abbiamo ufficialmente portato a termine questo vasto progetto di messa in sicurezza, in grado di rendere più sicura e resiliente questa zona di Pietra Ligure" ha commentato l’assessore alla Difesa del suolo di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, presente all'appuntamento insieme agli altri amministratori comunali del comprensorio e ad alcuni consiglieri regionali savonesi.

"Per la messa in sicurezza del torrente Maremola, tenendo conto anche dei circa 850mila euro investiti nel primo lotto di lavori, abbiamo avviato un percorso di prevenzione da oltre 2 milioni di euro, a valere su fondi di Protezione Civile - ha ricordato Giampedrone - L’obiettivo principale di questo tipo di interventi, in Val Maremola come nel resto della nostra Regione, non è solo rispondere alle emergenze ma anche quello di aumentare la resistenza di fronte agli eventi meteo avversi: in questi anni la Regione, in collaborazione con gli enti locali, si è spesa con progetti ambiziosi proprio per rendere più sicuro e resiliente il territorio, in modo da puntare prima di tutto sulla prevenzione e non solo sull’appianamento dei danni".