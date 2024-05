Savona, la giornalista e scrittrice Marta Stella presenta il libro "Clandestine. Il romanzo delle donne"

Sabato 25 maggio alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con la giornalista e scrittrice Marta Stella e presentazione del libro "Clandestine. Il romanzo delle donne" (Bompiani). L'evento, a cura dell'associazione Non una di meno, sarà introdotto da Roberta Cospito.

“Siamo le figlie di chi ha pagato care le proprie scelte in un'Italia sempre più bigotta che costringe a essere vergini o madri. Ora tocca a noi.” Questi pensieri nascono con prepotenza nell'animo della protagonista, studentessa in un liceo del centro di Milano, alla fine di una giornata che la segna per sempre: ha abortito. Ha compiuto la sua scelta grazie a chi le ha garantito assistenza medica ma lo ha fatto da clandestina: siamo alla fine degli anni Sessanta, in Italia vige la legislazione fascista che punisce l'aborto con il carcere. La voce che ci guida attraverso queste pagine è quella di una ragazza smarrita ma già agguerrita, che diventa donna lottando assieme ad altre donne, nella formidabile epopea dei movimenti femministi.

La scrittrice ci consegna un'opera di assoluta originalità, un prezioso strumento di ricognizione del passato e al tempo stesso il vibrante romanzo attraverso cui una giovane scrittrice partecipa al coraggioso, tormentato cammino delle donne verso la libertà.

Marta Stella è una giornalista professionista e consulente editoriale. I suoi lavori sono comparsi anche sul New Yorker, con un documentario premiato ai New York International Film Awards, e su 7 del Corriere della Sera.