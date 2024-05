Oggi pomeriggio, alle ore 16, presso il point elettorale della lista "Uniti per Albisola" in via IV Novembre 10, avrà luogo un incontro a cui parteciperanno l'onorevole Pd Andrea Orlando, il segretario Regionale Pd Davide Natale, il Consigliere Regionale Pd Roberto Arboscello e la presidente dell'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana Gabriella Branca.

L'incontro è organizzato a sostegno della candidata sindaco Stefania Scarone e in vista delle elezioni europee.