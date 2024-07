Andora, gruppo di giovani rischia di finire sugli scogli: intervento tempestivo dei bagnini dei Bagni Ama

Due salvataggi sulla spiaggia di Andora negli ultimi due giorni.

Ieri, sabato 6 luglio alle 14.00, nello stabilimento comunale “Ama” tre bambini, in difficoltà tra gli scogli del piccolo molo, sono stati salvati dal bagnino di turno Jacopo Gigante, 33 anni, di Andora.

Oggi, il pericolo si è ripetuto alle ore 16 con un gruppetto di giovani (italiani e di nazionalità ucraina) che si sono avventurati oltre le boe del molo ed il vento di scirocco proveniente da levante li ha sospinti pericolosamente sugli scogli.

Tempestivamente sono intervenuti i tre bagnini Ama (Jacopo Gigante, Marco Fasano e Cristian Caprili) coadiuvati dal bagnino della spiaggia adiacente Macan, Luca Anfosso, i quali hanno dovuto faticare molto a mettere in salvo non solo i bambini, ma anche alcuni bagnanti adulti che si sono lanciati in loro soccorso e che si sono trovati anch’essi in difficoltà.

Tutto è andato a finire per il meglio con qualche leggera escoriazione subita da salvati e salvatori. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera.