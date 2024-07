Tonno rosso pescato illegalmente, sanzionato pescatore ad Andora

Nei giorni scorsi, il personale della Guardia Costiera di Andora, coordinato dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga, nell’ambito dei controlli mirati alla verifica della filiera commerciale del prodotto ittico, ha accertato la cattura non autorizzata di un esemplare di tonno rosso da parte di un diportista.

I militari hanno, infatti, constatato che il conduttore di un’unità da diporto aveva provveduto a sbarcare un esemplare di tonno rosso senza che lo stesso fosse autorizzato per quel tipo di pesca.

Al trasgressore è stata, quindi, comminata, ai sensi dell’Art. 11, comma 10 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n° 4, una sanzione amministrativa pari a € 1.333. Il prodotto ittico, unitamente agli attrezzi utilizzati per la pesca (canne da pesca con relativi mulinelli), è stato posto sotto il vincolo del sequestro amministrativo. A seguito dell’attestazione circa l’idoneità al consumo umano del veterinario dell’A.S.L. n° 2 “Savonese”, il prodotto ittico è stato devoluto in beneficenza alla Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Andora.

"Ricordiamo a tutti i pescatori sportivi che il tonno rosso (Thunnus thynnus) è una specie ittica protetta, per la quale è obbligatoria l’espressa autorizzazione rilasciata dall’Autorità Marittima, e che il pescatore sportivo ha l’obbligo di comunicare all’Autorità Marittima il rientro in porto, al fine di permettere le verifiche circa le misure degli esemplari. Rammentiamo inoltre che è assolutamente vietata la vendita del prodotto ittico derivante dalla pesca sportiva", spiegano dalla Guardia Costiera.