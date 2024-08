Maltempo in Liguria, allerta gialla da mezzanotte alle 14

Il settore di Protezione Civile della Regione Liguria ha emesso un avviso di allerta meteo gialla dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani, venerdì 16 agosto, per temporali di forte intensità.

Bassa probabilità di temporali forti sulle zone D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia).

Oggi giovedì 15 agosto, si è formata una vasta struttura temporalesca in prossimità della Costa Azzurra, che pur mantenendo la parte più attiva sul mare, ha lambito anche il Ponente regionale (come indicato nella vigilanza di ieri con la bassa probabilità di temporali forti anche associati a repentini colpi di vento e grandine). Gli effetti più rilevanti – per nulla paragonabili a quelli previsti nello scenario di un’allerta massima o men che meno rossa - sono stati le numerose fulminazioni, le piogge intense sulle brevi durate (massimo 19.8mm/15 minuti a Seborga – IM) e soprattutto quelli causati dalle violente raffiche associate al passaggio del temporale, i downburst, per cui non esiste un’allerta vento specifica.

Il downburst è un fenomeno meteorologico durante il quale le intense raffiche di vento discendenti all'interno del temporale, raggiungendo il suolo, si muovono con moto orizzontale in uscita "a raggiera" dal fronte temporalesco che avanza, espandendosi con raffiche anche superiori ai 150 km/h: impossibile prevedere in anticipo la loro intensità, però, che è direttamente collegata alle variabili fisiche in gioco nella struttura temporalesca che si va sviluppando caso per caso.

Nella mattinata la struttura si è poi spostata verso levante con potenziale diminuito; continuano tuttavia raffiche molto forti associate al passaggio delle celle temporalesche.

Dalla serata di oggi avremo un nuovo passaggio perturbato, ancora da Ponente con fenomeni nella notte simili a quelli odierni: si attendono infatti venti rafficati anche intensi, numerose fulminazioni, possibili grandinate e piogge intense. Tuttavia i venti in quota saranno meno intensi, con conseguente maggiore lentezza delle strutture negli spostamenti e possibilità di grandinate forti e cumulate di pioggia più significative: ecco perché si passa da una bassa probabilità di temporali forti sui settori costieri a una allerta gialla per temporali dalle 00 alle 14 di domani, venerdì 16 agosto.

La bassa probabilità di temporali forti rimane nei settori interni e, dal pomeriggio, anche lungo la costa.

Come detto, la situazione instabile durerà per tutto il fine settimana, e vista la bassa predicibilità dei fenomeni prefigurati sarà opportuno seguire attentamente la loro evoluzione e quella delle previsioni.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito (https://allertaliguria.regione.liguria.it).

Sul sito omirl.regione.liguria.it o sulla app meteo3r è possibile seguire l'evoluzione meteo attraverso le immagini radar e gli altri strumenti messi a disposizione di tutti.