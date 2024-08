Cengio piange l'ex sindaco Sergio Gamba, lunedì i funerali

La comunità di Cengio è in lutto per la scomparsa di Sergio Gamba, ex sindaco del paese, avvenuta all'età di 85 anni presso la residenza protetta "Casa Scapoli". La notizia ha toccato profondamente tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco durante gli anni in cui ha guidato il comune.

Gamba ha ricoperto il ruolo di primo cittadino negli anni '80 e '90, un periodo cruciale per la comunità cengese, segnato da importanti sfide, tra cui la questione Acna, uno dei temi più complessi e dibattuti della zona, che lo ha visto affrontare problematiche ambientali e sociali legate all'impatto dello stabilimento sulla vita del paese.

Era una persona sempre equilibrata, mai sopra le righe, neanche nelle discussioni più accese. Ha sempre mostrato grande rispetto per gli avversari politici, indipendentemente dalle divergenze di opinione.

I funerali si terranno lunedì 2 settembre alle ore 15 nella chiesa di Santa Barbara a Cengio Stazione, dove la comunità si riunirà per dargli l'ultimo saluto. Il rosario sarà recitato la sera precedente, domenica 1° settembre, alle ore 20:30 nella stessa parrocchia.