“Insieme a … Benedetta“: presentato a Pietra Ligure il progetto di inclusività scolastica

Questa mattina, nella Sala consiliare “Augusto Rembado” del Comune di Pietra Ligure, ha avuto luogo la conferenza stampa indetta per presentare il progetto di inclusività scolastica “Insieme a … Benedetta 2024-2025”, promosso dalla Associazione “Il Sorriso di Benedetta odv”, sostenuto dal Gruppo Orsero e patrocinato dal Comune di Pietra Ligure e dedicato alle alunne e agli alunni con disabilità dell’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure.

In linea con il proprio impegno nel supportare le comunità locali, come previsto dalla propria strategia di sostenibilità, Orsero S.p.A., leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, sostiene il progetto “Insieme a… Benedetta”, dedicato all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità dell’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure.

L’iniziativa è dedicata a sostenere l’inclusione sociale e l’autonomia dei giovani con disabilità attraverso attività di supporto, assistenza e sensibilizzazione e mira a favorire l'inserimento di educatori specializzati per supportare e assistere le attività educativo-didattiche degli alunni con disabilità dell’ICS di Pietra Ligure.

Il progetto garantirà agli studenti 1.131 ore didattiche, che includono, oltre al sostegno durante le ore scolastiche, anche un'attività di pet-therapy in collaborazione con il parco Asinolla di Pietra Ligure e laboratori di teatro, educazione motoria e scrittura creativa.

“Insieme a… Benedetta” valorizzerà tutti gli aspetti dell’inclusione scolastica, offrendo agli studenti beneficiari supporto continuativo durante tutto l’anno educativo, con l’obiettivo di favorire la loro integrazione al meglio e la loro partecipazione attiva nella quotidianità scolastica.

La firma della Convenzione per l’anno scolastico 2024 -‘25 tra l’Associazione “Il Sorriso di Benedetta”, rappresentata dalla famiglia Ottonello, e l’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure, nella persona della

Dirigente scolastica Giuseppina Manno, è avvenuta alla presenza del Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, dell’Assessore alle politiche sociali, giovanili, socioeducative e di inclusione Marisa Pastorino, del Consigliere delegato allo sport e pubblica istruzione Michela Vignone e di Raffaella Orsero, VP e CEO dell’omonimo Gruppo.

“Siamo molto contenti di patrocinare, per il secondo anno consecutivo, questo progetto squisitamente inclusivo promosso dall’Associazione “Il Sorriso di Benedetta” e sostenuto dal Gruppo Orsero. – dichiarano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino e il Consigliere delegato alla pubblica istruzione Michela Vignone – E’ una storia che cresce nel numero delle ore in cui gli educatori, specificatamente formati, saranno presenti continuativamente in ambito scolastico in accompagnamento e assistenza delle alunne e degli alunni con disabilità, completando l’orario scolastico, e, con la pet therapy al parco Asinolla, il teatro, l’educazione motoria e la scrittura creativa, si amplia e si dilata abbracciando ciò che di buono e di bello il nostro territorio è capace di offrire. Concetto, questo, in cui la nostra Amministrazione crede da sempre, tanto da aver promosso, nello scorso mandato amministrativo, il “Patto educativo di comunità” per rafforzare e “sfruttare” al meglio l’alleanza educativa, civile e sociale tra la scuola, le istituzioni, le comunità educanti territoriali e il terzo settore e, ancora, per ciò che concerne un orizzonte di integrazione e inclusività questa volta lavorativa, il progetto “P.S.O Pietra Social Outdoor” che ha convolto una corposa rete di partenariato che va dagli enti locali, alle associazioni, alle aziende. Non da ultimo, siamo “Comune gentile” dal 2022 e abbiamo scelto di caratterizzare la nostra “gentilezza” promuovendo progetti e iniziative di inclusione ed integrazione. Con l’Associazione “Il sorriso di Benedetta” collaboriamo ormai da più di un anno e siamo contenti che questa “storia” stia mettendo radici sempre più forti e dia sempre più frutto. Grazie al Gruppo Orsero, nella persona del suo vice presidente e amministratore delegato Raffaella Orsero, per aver deciso di contribuire a far crescere e irrobustire questo progetto e all’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure, nella persona della sua dirigente Giuseppina Manno e, naturalmente, alla famiglia Ottonello per quanto sta continuando a portare avanti in favore della nostra comunità”, concludono De Vincenzi, Pastorino e Vignone.

Raffaella Orsero, VP e CEO del Gruppo Orsero, ha dichiarato: “Da anni Orsero sostiene le associazioni che lavorano sul territorio per aiutare le comunità locali. Crediamo fermamente che l’educazione inclusiva sia un pilastro fondamentale per costruire una società più equa e solidale. Essere al fianco de 'Il sorriso di Benedetta' assume per noi un significato particolarmente importante perché rappresenta un'opportunità straordinaria per sostenere con azioni concrete l’inclusione scolastica dei bambini con disabilità, favorendo non solo l’apprendimento ma anche la nascita di relazioni sociali. E ci permette di farlo proprio qui in Liguria, dove affondano le nostre radici”.

Pierangelo Ottonello, Presidente de “Il Sorriso di Benedetta odv” ha dichiarato: “È con immenso piacere che possiamo annunciare il raggiungimento di un ulteriore importante traguardo della nostra Associazione che oggi si è potuto concretizzare attraverso la firma della nuova Convenzione per l’anno scolastico 2024-25 tra l’Associazione “Il Sorriso di Benedetta” e l’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure con il Patrocinio del Comune di Pietra Ligure. La Convenzione, ricordo, riguarda un importante progetto di inclusione scolastica denominato “Insieme a …Benedetta”, che la nostra associazione porta avanti, come promesso, per il secondo anno consecutivo, dedicato a ragazzi con disabilità e prevede l’inserimento di assistenti di sostegno in affiancamento alla normale attività didattica ma che quest’anno presenta una importante e bellissima novita’ : grazie all’aiuto di un vero amico della nostra associazione, il Gruppo Orsero, di cui ho l’onore di far parte da oltre 50 anni, che come noi crede molto in questa tanto importante quanto delicata iniziativa e ha deciso, attraverso la nostra associazione, di sostenere questo progetto, riusciremo a mettere a disposizione una cifra più importante rispetto all’anno scorso garantendo più di 1.100 ore di assistenza didattica oltre ad attività extra scolastiche compreso un progetto di pet-therapy in collaborazione con il parco-natura Asinolla. Ringrazio di cuore a nome mio e della Associazione: Raffaella Orsero, in qualità di Amministratore delegato del Gruppo Orsero, per la vicinanza, la sensibilità e la dimostrazione di affetto nei confronti della nostra Associazione, il Sindaco, Luigi De Vincenzi, l’Assessore Pastorino, il consigliere delegato Vignone e la Direttrice Scolastica, Prof.ssa Manno, sempre al nostro fianco con il loro supporto e la loro disponibilità”.

“Daniel Pennac descriveva la classe come un’orchestra nella quale ciascuno suona uno strumento: non importa se a qualcuno è capitato il triangolo che fa solo tin tin o lo scacciapensieri che sembra produrre suoni impercettibili, ciò che conta è che venga suonato nel modo giusto e che dia gratificazione a chi lo utilizza – commenta la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure Giuseppina Manno - La classe è un luogo fatto di alunni con diverse capacità, propensioni, attitudini e il compito dei docenti e degli educatori è quello di guidare ciascuno in un percorso individualizzato, adatto alle proprie abilità in cui l’obiettivo è quello di lavorare insieme per crescere ed essere felici del lavoro svolto, anche se il risultato è diverso, perché ogni contributo conferisce qualità e armonia all’insieme. D’altra parte la classe è un microcosmo che rappresenta la società e per noi operatori della scuola è importante pensare di fare crescere gli adulti di domani con la consapevolezza che valorizzare le specificità, esercitare la solidarietà possa realizzare una società improntata al benessere e alla pace. Questo è il valore dell’inclusione e la scuola si adopera per creare un ambiente educativo in cui tutti gli alunni siano accolti, valorizzati e supportati per raggiungere il proprio potenziale…ma non è mai abbastanza… si può sempre fare di più…e il territorio, la sensibilità della comunità in questo caso costituiscono l’aiuto per fare di più… Infatti il territorio, con l’intervento dell’Associazione “Il sorriso di Benedetta”, partecipa alla costruzione di questo valore, promuovendo interventi che arricchiscono l’offerta formativa con le figure degli educatori che tanta importanza hanno per il percorso di autonomizzazione, di gestione delle emozioni, di partecipazione alla vita associata dei bimbi e dei ragazzi con disabilità – continua Manno - Vorrei sottolineare che il valore aggiunto al ponderoso contributo economico che viene erogato per il progetto “Insieme a Benedetta” è l’attenzione sociale posta nei confronti della disabilità, attenzione che ha mosso e sta muovendo la solidarietà delle persone in forme e modalità diverse, creando una sensibilità condivisa da tutta la comunità, che si impegna a cooperare, a collaborare con la scuola per il percorso formativo dei nostri alunni, perseguendo le finalità che ci eravamo prefissi con la creazione del patto di comunità “Passaporto per il domani”: realizzare una rete di supporto alla scuola, la quale offre al territorio i propri contributi e riceve il supporto della comunità. La convenzione, il supporto al progetto costituiscono una spinta motivazionale per tutti noi operatori della scuola perché ci rendono consapevoli che il nostro operato e i nostri obiettivi sono condivisi dall’Associazione, dall’Amministrazione comunale, dal Gruppo Orsero, da un territorio che sempre più si fa attento e consapevole verso il mondo dei più giovani e verso la valorizzazione delle diversità. Ringrazio a nome di tutto il Collegio Docenti per la sensibilità e la generosità che già durante lo scorso anno scolastico ha permesso ai nostri alunni con disabilità di vivere le attività scolastiche con un appoggio e un supporto che hanno facilitato le loro comunicazioni, stimolato lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni, potenziato le loro relazioni, e la loro partecipazione alle attività e che in questo nuovo anno consentirà loro di fruire di un supporto più ampio e articolato anche con esperienze extracurricolari, come il teatro, la pet therapy , le attività motorie.”, conclude la Dirigente scolastica.