Cairo, addio a Valter Conti, creatore e gestore della celebre discoteca "Fantasque"

La comunità di Cairo Montenotte piange la scomparsa di Valter Conti, figura molto conosciuta in Val Bormida e creatore del "Fantasque", la celebre discoteca che ha segnato un’epoca per intere generazioni di giovani negli anni '80 e '90. Aveva 81 anni.

Simbolo di spensieratezza e divertimento, il "Fantasque" è stato un punto di riferimento per la movida dell'epoca, attirando non solo i giovani della zona, ma anche provenienti da fuori.

Conti non era solo un imprenditore di successo, ma un uomo capace di creare un ambiente unico, dove musica e intrattenimento si fondevano per regalare serate indimenticabili. La sua abilità nel comprendere i gusti delle nuove generazioni e nel creare uno spazio accogliente e innovativo lo rese una figura amatissima da chi visse quegli anni.

Qualche tempo fa, per celebrare l'importanza della discoteca cairese, il cantautore valligiano Marco Francia gli rese omaggio con la canzone "It’s Fantasque". Nel videoclip, diretto dal regista Beltrame, appariva lo stesso Valter Conti, simbolo vivente di un'epoca che ha segnato profondamente la cultura giovanile della Val Bormida. I funerali si terranno venerdì 20 settembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

Oggi il "Fantasque" non esiste più. Dopo anni di abbandono, l'era Conti si era conclusa con l'arrivo del nuovo millennio. Nel 2020 è stato demolito per far posto a una palazzina di cinque piani.