Ma cosa è la “Prevenzione Ortodontica”?

Cari Lettori, domani ritorna la Settimana della Prevenzione Ortodontica organizzata da Il Dentista dei Bambini; nei centri aderenti, sparsi un po’ in tutta Italia, è possibile effettuare un controllo specifico per l’età pediatrica (cioè bimbi e ragazzi fino ai 16 anni) per verificare il corretto sviluppo della dentatura e delle ossa collegate.

Si tratta di una delle iniziative di interesse sociale promosse dal nostro gruppo a beneficio di tutte le famiglie quindi, se si prenota in occasione della “Settimana della Prevenzione”, i costi sono tutti a nostro carico.

In particolare si faranno i seguenti esami:

Check up ortodontico (cioè capire se i denti stanno crescendo nella posizione corretta)

Scansione del sorriso (con una speciale “telecamera 3D” si “fotografa” la dentatura per controllarla insieme a computer)

Kids Orto Test (inserendo certi dati in una nostra APP ESCLUSIVA, si scopre se il bimbo esaminato “sta bene così” oppure deve essere ricontrollato a 6 mesi o inviato subito a fare una visita specialistica dall’Ortodontista)

Consigli utili per intervenire e prevenire le malocclusioni (cioè come agire in tempo per evitare trattamenti più lunghi e costosi)

Vorrei ora rispondere alle più comuni domande che mi pongono i genitori di un bimbo che ancora non conoscono Il Dentista dei Bambini:

Ma perché dovrei far controllare mio figlio? Perché scoprire eventuali problemi precocemente consente di risolverli molto più semplicemente, con minori disagi per il bambino e a costi più contenuti

A che età va fatto il controllo? Mio figlio ha solo 7 anni… Già a partire dai 3-4 anni (talvolta anche prima) è possibile individuare delle “cose fuori posto” che potrebbero poi evolversi in problemi più complessi da risolvere.

Ma quella che si fa durante la “Settimana della Prevenzione” è un visita ortodontica? No, la visita ortodontica richiede specifici esami radiografici, tracciati cefalometrici e il lavoro specialistico di un Ortodontista; questo check up viene effettuato dal dentista pediatrico e serve a capire se è opportuno fare la visita oppure si può “stare tranquilli così”.

Ma il controllo serve anche per la prevenzione della carie? La “Settimana della Prevenzione della Carie dei Bambini” la facciamo solitamente in primavera; ovvio che, durante il controllo, se ci sono delle carie le vediamo!

Mi rimane “scritto qualcosa” dopo il controllo? I dati del Kids Orto Test vengono salvati sul nostro portale e, scaricando una app gratuita, i genitori possono accedere ad una loro sezione privata (protetta da password) che contiene i risultati del test.

Questo controllo posso farlo sempre o solo questa settimana? Il controllo viene fatto tutto l’anno nei nostri centri, ma solo se prenotato in occasione della Settimana della Prevenzione sarà a nostro carico; nel resto dell’anno la famiglia dovrà pagare la visita.

Bene, allora come faccio a prenotare? Sul sito www.ildentista dei bambini.it nonché sui social troverete dei link specifici oppure, sempre sul nostro portale, cercate il centro aderente più vicino a voi e lo contattate direttamente. Nel Ponente Ligure (e buona parte del resto della Liguria e basso Piemonte) il centro di riferimento più vicino… sono io e il numero per prenotare è 349 843 70 90.

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente