Maltempo, alberi pericolanti in tutto il savonese: notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco

È stata una notte di grande impegno per i vigili del fuoco del savonese, messi a dura prova dal maltempo che ha colpito l'intera provincia.

Il forte vento, che ha soffiato con intensità crescente per tutta la serata e la notte, ha creato numerose situazioni di pericolo, richiedendo interventi continui in vari comuni del territorio.

Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate in numerosi interventi per la rimozione di alberi pericolanti in tutto il savonese, evitando che questi potessero provocare danni a persone, abitazioni o veicoli.