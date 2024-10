Il maltempo imperversa anche nel Finalese: Pora sopra ai livelli, allagamenti tra Borgo e Perti

** AGGIORNAMENTO **

E' stata firmata dal sindaco Berlangieri l'ordinanza con la quale per tutta la giornata di domani, giovedì 17 ottobre, saranno chiuse le scuole e gli impianti sportivi. Stop anche al mercato settimanale del giovedì sul lungomare di Finalmarina.

"Nonostante lo scenario di Allerta Gialla nel quale il territorio comunale di Finale Ligure si troverà per tutta la giornata di domani, giovedì 17 ottobre, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) riunitosi nel pomeriggio odierno, considerate le copiose precipitazioni delle scorse ore che hanno originato parecchie criticità al sistema della viabilità e viste altresì le previsioni meteo per la giornata, ha ritenuto necessario attivare alcune misure per le prossime ore. E' stata quindi predisposta ed emanata l'ordinanza sindacale con la quale viene attivato il Piano Comunale di Emergenza a livello di 'attenzione' fino alle ore 23:59 del giorno 17 ottobre, fatte salve eventuali proroghe" si legge nella nota dell'Amministrazione Comunale.

Vengono quindi sospese: le attività didattiche presso tutti i plessi scolastici (sia pubblici che privati) di ogni ordine e grado compresi gli asili nido; qualsiasi manifestazione in programma su area o spazio pubblico e tutte le forme di commercio su area pubblica compreso il mercato settimanale del giovedì; le attività in programma presso luoghi o strutture comunali, anche se precedentemente autorizzate, esclusa l'attività istituzionale; eventuali lavorazioni in alveo dei torrenti e rimozione di mezzi e materiali. Saranno inoltre chiuse al pubblico: tutte le strutture di proprietà comunale, anche se concesse a privati o associazioni (parchi gioco, impianti sportivi, ludoteca, sale mostre, convegni, auditorium, aree cimiteriali, etc); i moli; la superficie sterrata in fregio all'asta del torrente Pora in località San Sebastiano di Perti e del guado di Finalborgo; le attrazioni dello spettacolo viaggiante. Vigerà, inoltre, il divieto di permanere o sostare sui ponti che attraversano torrenti e rivi.

L'abbondante quantità d'acqua ha inoltre creato alcuni problemi agli impianti di pompaggio della rete idrica. I tecnici del Consorzio di Depurazione della Acque Savonesi sono all'opera per sbloccare la situazione che potrebbe creare possibili disagi nelle seguenti zone: Perti e Perti Alto, località Colombara, Ville e Chiazzari, Gorra e Olle, contrada Richeri.

Non è arrivata al livello arancione l'allerta nel medio ponente della provincia savonese, eppure le ingentissime quantità d'acqua cadute in queste ore sul Finalese hanno portato a una situazione davvero preoccupante, come nella vicina Val Maremola. Il tutto con una grande richiesta di impegno da parte di Vigili del fuoco e Protezione Civile locale.

Un bilancio che vede protagonista in particolare il torrente Pora, finito sopra ai livelli di guardia e tracimato portando a numerosi allagamenti tra Borgo e Perti. In particolare in prossimità del Pala Berruti, dove si è allagata la via per Calice con forti criticità tra l'ingresso del parcheggio dell'Eurospin e del palazzetto, ma anche in diverse traverse della Zona industriale e perfino dal sentiero che costeggia le mura e arriva all'ex peso pubblico.

Una frana di considerevoli dimensioni ha trascinato via parte dell'argine del torrente a Perti, in prossimità del campeggio. Situazione simile verificatasi in Borgo, all'incirca all'altezza dell'Outdoor Base vicino al cimitero, non lontano da dove alcuni anni fa era avvenuta una frana simile con conseguenti lavori di sistemazione del versante.

Attenzionato anche il torrente Aquila, sempre nei pressi di Finalborgo, ma al momento non si sarebbero segnalate criticità. Per precauzione, per alcuni minuti gli studenti del liceo Issel, a pochi passi dal corso d'acqua, sono stati invitati a rimanere all'interno dell'edificio scolastico in attesa che spiovesse o calassero comunque d'intensità le precipitazioni.

Problemi legati alla saturazione dei terreni nell'entroterra. A causa di una frana in zona Cà del Moro, è stata chiusa la Sp490 del Colle del Melogno.

Un secondo smottamento ha invece riguardato la corsia di uscita del casello autostradale di Feglino sulla A10, dove si sono messi subito all'opera gli addetti del concessionario per rimuovere i detriti dalla carreggiata, senza tuttavia interrompere il traffico.

Grande lavoro da parte dei soccorritori anche presso abitazioni private. Hanno necessitato dell'intervento degli specialisti un'abitazione nella zona di Perti e diverse anche nei pressi di via San Francesco a Marina, non lontano dalla stazione. In questi ultimi casi non si è trattato di problemi legati ai corsi d'acqua.