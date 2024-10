Livelli di guardia del torrente Quiliano, una frana a Cadibona, chiusa via Ronco/Canova (FOTO)

Il torrente Quiliano tiene in apprensione il comune quilianese e per qualche minuto la polizia locale ha disposto l'interruzione del transito dei mezzi sia in direzione Valleggia che verso il centro cittadino.

"Stiamo monitorando la situazione in centro e nelle frazioni tramite i pluviometri. Per il momento non ci sono grosse criticità se non una frana a Cadibona sulla provinciale" ha detto il sindaco Nicola Isetta.

E' stata chiusa temporaneamente via Ronco/via Canova.

"Visto l’avvenuto crollo della strada Via Ronco /Via Canova, dovuto ad eventi atmosferici ed esondazione del torrente il Comandante della polizia locale ha ordinato la temporanea sospensione della circolazione nel tratto terminale di Via Ronco dove diventa via Canova come de segnaletica" dicono dal Comune.