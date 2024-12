Ad Albenga il viaggio di Valentina Mastroianni, il suo Cesare malato e una famiglia piena d’amore

Tappa ad Albenga per la rubrica #ilbellocisalverà per incontrare Valentina Mastroianni, che ieri sera (30 novembre) all’Auditorium San Carlo ha presentato il nuovo libro "E voleremo sopra la paura" (DeAgostini), nell’ambito della rassegna “Incontri con gli autori” a cura della Libreria San Michele.

Valentina Mastroianni sta attraversando l’Italia con un racconto speciale, accolto ovunque con calore da persone che desiderano ascoltare la sua voce. Una voce di resilienza, coraggio e speranza. Dopo il successo di “La storia di Cesare”, ieri ha presentato il suo nuovo libro, un’opera che intreccia vecchie paure e nuovi racconti per affrontare il presente e imparare a volare sopra ogni timore.

“Vivevamo in Veneto con mio marito Federico e i nostri figli Alessandro, Teresa e il piccolo Cesare - racconta Valentina -. Quando Cesare, il più piccolo, si è ammalato di un tumore cerebrale causato da una rara forma di neurofibromatosi, ci siamo trasferiti a Genova per stare vicino al Gaslini, dove è in cura”.

Nel nuovo libro Valentina non si limita a raccontare la malattia del figlio, ma esplora anche il passato, le ferite della sua infanzia e il peso che questa battaglia porta su tutta la famiglia. “Una malattia non colpisce solo il diretto interessato, ma coinvolge tutti. È un viaggio che nessuno vorrebbe mai intraprendere, ma noi rispondiamo con ancora più voglia di vivere e cogliendo il bello che si presenta giorno dopo giorno. Ce lo insegna Cesare, che ha perso la vista ma vede e sente con il cuore, con tutti gli altri sensi e con l’umorismo”.

Mamma Valentina racconta una famiglia sicuramente “toccata”, ma che non si è mai fermata alla sopravvivenza: “Non aspettiamo che la malattia ci lasci tregua, ma viviamo pienamente. Abbiamo fatto tantissime esperienze con Cesare e dedicato il giusto tempo anche agli altri due figli, per non lasciare indietro nessuno”. Accanto a loro, l’affettuoso cane Joy, sempre con Cesare.

Appassionante, commovente e incredibilmente vera, la storia di questa famiglia è un meraviglioso racconto di forza, resilienza, coraggio e, soprattutto, amore nelle sue forme più pure: quello di una madre per suo figlio, e di un bambino per la vita.

La storia di Valentina e della sua famiglia è diventata virale grazie ai social, raggiungendo migliaia di persone. I suoi libri, pubblicati da De Agostini, hanno scalato le classifiche, toccando profondamente i lettori con un messaggio di grande impatto. Una testimonianza che è insieme struggente e piena di speranza, un inno alla vita che Valentina continua a raccontare ovunque, con una forza che infonde coraggio e ispira chiunque la incontri.