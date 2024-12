A10, riaperto il tratto tra Celle e Arenzano: code in direzione Genova, Aurelia in tilt

AGGIORNAMENTO: alle 12:15 circa, è stato riaperto il tratto compreso tra Celle Ligure e Arenzano verso Genova, precedentemente chiuso a causa delle raffiche di vento forte che nella mattinata hanno interessato il tratto autostradale. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in diminuzione in direzione Genova. Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Celle Ligure, percorrere la SS 1 Aurelia e rientrare in autostrada ad Arenzano.

Alle 09:30 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Celle Ligure ed Arenzano, verso Genova a causa delle raffiche di vento forte in corso da questa mattina. Al km 24 un telonato ha disperso il proprio carico sulla carreggiata.

È in corso il costante presidio della zona da parte del personale di Autostrade per l’Italia, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio. Attualmente, all'interno del tratto chiuso i veicoli leggeri transitano su una corsia.

La chiusura del tratto autostradale ha causato ripercussioni anche sulla via Aurelia, dove si registrano code e rallentamenti. A peggiorare ulteriormente la situazione, la sospensione della circolazione ferroviaria tra Varazze e Genova Voltri a causa di un guasto alla linea elettrica provocato dal forte vento.