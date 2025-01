Un albero si è abbattuto su un’auto parcheggiata, ad Alassio, a causa del forte vento.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma danni significativi al mezzo. L’albero è caduto nel parcheggio della rotonda di via Gastaldi, situato nell’area di proprietà ex Sip.

A rendere nota la vicenda è stato il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, attraverso un post sulla sua pagina Facebook.