Caos treni, inconveniente tecnico alla linea elettrica tra Pietra e Savona: circolazione sospesa, attivati bus sostitutivi (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 13.30: la circolazione rimane sospesa tra Pietra Ligure e Savona a causa di un problema tecnico alla linea elettrica. L'intervento dei tecnici è ancora in corso. I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Il treno Intercity 653 Ventimiglia (4:45) - Milano Centrale (9:00) termina la corsa a Savona. I passeggeri possono proseguire il viaggio con l'assistenza del personale di Trenitalia. Il treno Intercity 658 Livorno Centrale (5:15) - Milano Centrale (10:00) effettua fermate straordinarie a Ronco Scrivia e Arquata Scrivia.

Il treno Intercity 503 Torino Porta Nuova (6:05) - Savona (8:56) termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con l'assistenza di Trenitalia. Il treno Intercity 505 Ventimiglia (6:37) - La Spezia Centrale (10:15) termina la corsa ad Albenga. È previsto un servizio sostitutivo con autobus per i passeggeri.

Il treno Intercity 633 Milano Centrale (7:10) - Ventimiglia (10:54) termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno Intercity 659 Milano Centrale (9:10) - Ventimiglia (13:02), che oggi effettua una fermata straordinaria a Diano. Il treno Intercity 631 Ventimiglia (9:10) - Milano Centrale (12:55) termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno Intercity 745 Ventimiglia (10:59) - Milano Centrale (14:55).

Il treno Intercity 659 Milano Centrale (9:10) - Ventimiglia (13:02) termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono utilizzare i primi treni disponibili con l'assistenza del personale di Trenitalia. Il treno Intercity 745 Ventimiglia (10:59) - Milano Centrale (14:55) parte da Genova Piazza Principe. I passeggeri in partenza da Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure e Savona possono utilizzare i primi treni disponibili con l'assistenza di Trenitalia.

Il treno Intercity 515 Savona (11:00) - Torino Porta Nuova (14:10) è cancellato. I passeggeri da Savona possono utilizzare i primi treni disponibili con l'assistenza di Trenitalia. I passeggeri da Genova Piazza Principe possono utilizzare il treno Frecciabianca 8606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:50).

Il treno Intercity 637 Milano Centrale (11:10) - Ventimiglia (14:54) termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri da Genova Piazza Principe, Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano, Imperia e Sanremo possono proseguire il viaggio con il treno Regionale 3372 Genova Brignole (13:35) - Ventimiglia (16:03).

****

AGGIORNAMENTO ORE 12.05: la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Savona e Cogoleto, mentre resta sospesa tra Pietra Ligure e Savona a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica. I tecnici sono ancora al lavoro per risolvere il problema. I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Il treno Intercity 653, partito da Ventimiglia alle 4:45 e diretto a Milano Centrale (arrivo previsto alle 9:00), termina oggi la corsa a Savona. I passeggeri possono proseguire il viaggio con l’assistenza del personale di Trenitalia.

Il treno Intercity 658, partito da Livorno Centrale alle 5:15 e diretto a Milano Centrale (arrivo previsto alle 10:00), effettua oggi fermate straordinarie a Ronco Scrivia e Arquata Scrivia.

Il treno Intercity 503, partito da Torino Porta Nuova alle 6:05 e diretto a Savona (arrivo previsto alle 8:56), termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con l’assistenza del personale di Trenitalia.

Il treno Intercity 505, partito da Ventimiglia alle 6:37 e diretto a La Spezia Centrale (arrivo previsto alle 10:15), termina oggi la corsa ad Albenga. I passeggeri possono proseguire il viaggio utilizzando il servizio sostitutivo con bus predisposto.

Il treno Intercity 633, partito da Milano Centrale alle 7:10 e diretto a Ventimiglia (arrivo previsto alle 10:54), termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno Intercity 659, partito da Milano Centrale alle 9:10 e diretto a Ventimiglia (arrivo previsto alle 13:02), che oggi effettua una fermata straordinaria a Diano.

Il treno Intercity 631, partito da Ventimiglia alle 9:10 e diretto a Milano Centrale (arrivo previsto alle 12:55), termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno Intercity 745, partito da Ventimiglia alle 10:59 e diretto a Milano Centrale (arrivo previsto alle 14:55).

Il treno Intercity 659, partito da Milano Centrale alle 9:10 e diretto a Ventimiglia (arrivo previsto alle 13:02), termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili, con l’assistenza del personale di Trenitalia.

Il treno Intercity 745, partito da Ventimiglia alle 10:59 e diretto a Milano Centrale (arrivo previsto alle 14:55), oggi ha origine da Genova Piazza Principe. I passeggeri in partenza da Ventimiglia e dalle altre stazioni lungo il percorso, fino a Savona, possono utilizzare i primi treni utili con l’assistenza del personale di Trenitalia.

Il treno Intercity 515, partito da Savona alle 11:00 e diretto a Torino Porta Nuova (arrivo previsto alle 14:10), è cancellato. I passeggeri in partenza da Savona possono utilizzare i primi treni utili con l’assistenza del personale di Trenitalia, mentre i passeggeri da Genova Piazza Principe possono utilizzare il treno Frecciabianca 8606, partito da Roma Termini alle 6:57 e diretto a Torino Porta Nuova (arrivo previsto alle 13:50).

Il personale di Trenitalia rimane a disposizione per fornire assistenza e soluzioni alternative di viaggio.

****

AGGIORNAMENTO ORE 11,30: il ripristino risulta difficoltoso per cui la circolazione rimarrà critica per tutta la mattinata.

È attivo il servizio bus in diverse tratte, ma a causa di code e rallentamenti in autostrada, ad Albenga i mezzi non sono ancora arrivati.

Sulla linea Ventimiglia-Genova, la circolazione è stata riattivata su un binario da Genova P. Principe a Savona.

****

AGGIORNAMENTO ORE 9.45: attualmente, la circolazione ferroviaria tra Savona e Cogoleto è fortemente rallentata e regolata tramite l’utilizzo di un unico binario, mentre rimane sospesa tra Pietra Ligure e Savona. L’intervento dei tecnici è ancora in corso.

Di seguito alcune informazioni sui treni:

I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti e limitazioni di percorso o cancellazioni.

IC 653 (Ventimiglia - Milano Centrale, 4:45 - 9:00) è fermo a Savona dalle ore 8:55.

IC 658 (Livorno Centrale - Milano Centrale, 5:15 - 10:00) oggi ferma anche a Ronco Scrivia e Arquata Scrivia.

IC 503 (Torino Porta Nuova - Savona, 6:05 - 8:56) termina a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con l’assistenza di Trenitalia.

IC 505 (Ventimiglia - La Spezia Centrale, 6:37 - 10:15) termina ad Albenga. I passeggeri sono trasferiti su bus sostitutivi.

IC 633 (Milano Centrale - Ventimiglia, 7:10 - 10:54) termina a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire con IC 659 (Milano Centrale - Ventimiglia, 9:10 - 13:02), che ferma anche a Diano.

IC 631 (Ventimiglia - Milano Centrale, 9:10 - 12:55) termina a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire con IC 745 (Ventimiglia - Milano Centrale, 10:59 - 14:55).

IC 515 (Savona - Torino Porta Nuova, 11:00 - 14:10) ha origine da Genova Piazza Principe. I passeggeri da Savona possono utilizzare IC 745 fino a Genova Piazza Principe, dove trovano i treni successivi con l’assistenza di Trenitalia.

****

AGGIORNAMENTO ORE 9.30: un ascensore della stazione di Savona è rimasto bloccato, creando ulteriori disagi. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per sbloccarlo.

AGGIORNAMENTO ORE 9: ancora sospesa la circolazione ferroviaria tra Finale Ligure e Savona. I tecnici sono al lavoro per risolvere l'inconveniente tecnico alla linea elettrica. I treni Intercity e Regionali stanno subendo ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Intercity con variazioni di percorso:

Il treno IC 658 Livorno Centrale (5:15) - Milano Centrale (10:00) effettua oggi fermate straordinarie a Ronco Scrivia e Arquata Scrivia.

Il treno IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) - Savona (8:56) termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il supporto del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 633 Milano Centrale (7:10) - Ventimiglia (10:54) termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono continuare il viaggio con il treno IC 659 Milano Centrale (9:10) - Ventimiglia (13:02), che effettua una fermata straordinaria a Diano.

Il treno IC 631 Ventimiglia (9:10) - Milano Centrale (12:55) termina oggi la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire con il treno IC 745 Ventimiglia (10:59) - Milano Centrale (14:55).

Il treno IC 515 Savona (11:00) - Torino Porta Nuova (14:10) parte oggi da Genova Piazza Principe. I passeggeri in partenza da Savona possono utilizzare il treno IC 745 Ventimiglia (10:59) - Milano Centrale (14:55) fino a Genova Piazza Principe e proseguire con i primi treni utili assistiti dal personale di Trenitalia.

Treni Intercity con maggior tempo di percorrenza (oltre 60 minuti):

IC 653 Ventimiglia (4:45) - Milano Centrale (9:00)

IC 505 Ventimiglia (6:37) - La Spezia Centrale (10:15)

Sono attive corse sostitutive con autobus.

****

Sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia si stanno registrando significativi disagi a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica tra Finale Ligure e Savona. La circolazione dei treni è attualmente sospesa in quel tratto, e i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Gli effetti del guasto si riflettono sia sui treni Intercity che sui Regionali, con ritardi generalizzati e modifiche alla programmazione. In particolare, i treni Regionali possono essere soggetti a cancellazioni o a limitazioni di percorso, causando ulteriori disagi ai passeggeri.

Tra i convogli più colpiti:

Intercity 653 Ventimiglia (4:45) - Milano Centrale (9:00) : accumula un ritardo di 48 minuti per un precedente guasto tra Loano e Finale Ligure. È attualmente fermo nei pressi di Savona dalle ore 6:49 in attesa della risoluzione del problema tecnico.

: accumula un ritardo di 48 minuti per un precedente guasto tra Loano e Finale Ligure. È attualmente fermo nei pressi di Savona dalle ore 6:49 in attesa della risoluzione del problema tecnico. Intercity 503 Torino Porta Nuova (6:05) - Savona (8:56) : terminerà la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il supporto del personale di Assistenza clienti Trenitalia.

: terminerà la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il supporto del personale di Assistenza clienti Trenitalia. Intercity 505 Ventimiglia (6:37) - La Spezia Centrale (10:15) : fermo dalle ore 7:42 ad Albenga.

: fermo dalle ore 7:42 ad Albenga. Intercity 633 Milano Centrale (7:10) - Ventimiglia (10:54): oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

I passeggeri possono proseguire con il treno Intercity 659 Milano Centrale (9:10) - Ventimiglia (13:02), che effettua una fermata straordinaria a Diano.

Altri aggiornamenti:

Intercity 631 Ventimiglia (9:10) - Milano Centrale (12:55) : termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire con il treno Intercity 745 Ventimiglia (10:59) - Milano Centrale (14:55) .

: termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire con il treno . Intercity 515 Savona (11:00) - Torino Porta Nuova (14:10): oggi parte da Genova Piazza Principe.

I passeggeri in partenza da Savona possono utilizzare il treno Intercity 745 Ventimiglia (10:59) - Milano Centrale (14:55) fino a Genova Piazza Principe, dove troveranno proseguimento con i primi treni utili, assistiti dal personale Trenitalia.