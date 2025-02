Altare si mobilita contro il parco eolico "Bric Surite": incontro pubblico e passeggiata di protesta

Il 28 febbraio, alle ore 21, presso il Cinema Roma Vallechiara di Altare (Piazza Vittorio Veneto), si terrà un incontro pubblico per informare la comunità sul progetto eolico "Bric Surite" e sulle azioni intraprese per contrastarlo.

La serata inizierà con la costituzione ufficiale del Comitato “Bric Surite”, un gruppo di cittadini impegnati a difendere il territorio contro l’imposizione di impianti eolici che minacciano di alterare il paesaggio e la biodiversità locale. L'associazione presenterà le proprie ragioni, evidenziando i pericoli del progetto eolico per l’ambiente e la qualità della vita della comunità.

Durante l’incontro verranno anche illustrate le iniziative legali, politiche e ambientali messe in campo per fermare il progetto, tra cui una passeggiata di protesta prevista per il 9 marzo, che attraverserà i luoghi minacciati. Questo evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui potenziali danni causati dalle turbine eoliche.

Interverranno inoltre il Consiglio comunale di Altare, che offrirà un aggiornamento ufficiale sulla situazione, e diverse realtà locali, come la Pro Loco di Altare, il Club Alpino Italiano - Sezione di Altare 3A e la Croce Bianca di Altare, tutte unite nel preoccuparsi per l’impatto del progetto eolico sul territorio e sulle tradizioni locali.

Un altro momento significativo sarà la relazione dell'Associazione AMA, che tratterà i rischi per gli animali selvatici nei boschi di Altare, illustrando come la costruzione degli impianti eolici possa compromettere gli habitat naturali e alterare l’equilibrio ecologico della zona.

All’ingresso del cinema, i partecipanti potranno visitare una rassegna fotografica di Andrea Biscosi, che documenta l’impatto delle pale eoliche di Montenotte, offrendo una riflessione visiva sugli effetti che questi impianti potrebbero avere sul paesaggio montano e naturale.

L’incontro si concluderà con uno spazio per gli interventi del pubblico, permettendo ai cittadini di esprimere opinioni, fare domande e proporre soluzioni per tutelare il territorio.