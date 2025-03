Savona, rimorchi con carri armati attraversano la città: curiosità e ansia dei savonesi

Hanno suscitato curiosità e un certo grado di preoccupazione i rimorchi che, trasportando alcuni carri armati, hanno attraversato ieri corso Mazzini. I mezzi, probabilmente provenienti dal porto e diretti verso l'autostrada, facevano parte di una colonna di trasporto militare scortata dai carabinieri.

Un cittadino ha ripreso la scena in un video, poi pubblicato sulla pagina Facebook Savona Good News, scatenando un'ondata di commenti e di diffusione del video. Tra chi esprimeva preoccupazione per il contesto geopolitico attuale e chi si interrogava sulla destinazione dei mezzi, non sono mancate reazioni ironiche.

Alcuni utenti hanno ironizzato tirando in ballo addirittura la questione della candidatura a Capitale italiana della cultura vinta da Pordenone, altri hanno parlato del ritorno da un'esercitazione in Sardegna e altri hanno espresso preoccupazione e si sono chiesti se il passaggio fosse legato a un'esercitazione o a un trasferimento programmato.

In un periodo segnato da tensioni internazionali, con il conflitto in Ucraina ancora in corso e il dibattito sul riarmo dell'Europa sempre più acceso, il transito di mezzi militari così imponenti non è certo passato inosservato.