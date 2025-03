Gioco d'azzardo, Basso e D’Angelo (Pd): "Stupiscono le parole da parte di chi non ha mai fatto nulla per contrastare il gioco d'azzardo”

“L'azzardo patologico è un’emergenza sociale ed economica, particolarmente rilevante sul nostro territorio. Sconcerta vedere una piaga sociale piegata all’interesse di parte all’interno di una campagna elettorale arrivando a mistificare la realtà, e rimuovendo le gravi responsabilità della destra nella mancanza di soluzioni volte a ridurre drasticamente il problema sia sul piano nazionale che locale".

Lo affermano in una nota Lorenzo Basso senatore Pd e Simone D'Angelo consigliere regionale e segretario Metropolitano Pd Genova.

"Indigna vedere assessori delle giunte Bucci-Piciocchi, fare ironia sulla ludopatia. Nel cassetto della scrivania del Presidente Cassibba giace da tre anni un testo del Pd, perché il Comune di Genova solleciti il Governo per una necessaria riforma strutturale del gioco d’azzardo. Richiesta a cui è stato impedito di arrivare in aula. Non stupisce, visto che in questa regione la destra ha operato solo per agevolare l’apertura dissennata di sale scommesse senza alcun limite di distanziamento utile ad arginare il gioco d’azzardo patologico. In particolar modo nei quartieri popolari, i più falcidiati da questi problemi. In Regione la situazione è ancora più drammatica, tra leggi volute dal Pd e rimaste inapplicate, quando non apertamente osteggiate da questa destra”, osserva Simone D'Angelo consigliere regionale e segretario Metropolitano PD Genova

“Nel 2012, da consigliere regionale, ho promosso e fatto approvare le leggi regionali n. 17 e 18, le prime in Italia per contrastare concretamente il dilagare dell’azzardo sul territorio. Quelle leggi, che introdussero limiti chiari alle sale gioco e misure di prevenzione sanitaria, sono state di fatto congelate dalla destra regionale, che ne ha bloccato l’applicazione.

Con il coordinamento dell’Intergruppo parlamentare contro l’azzardo poi, dopo una battaglia durata anni, portata avanti insieme al M5S e a tutte le forze della sinistra, abbiamo ottenuto il divieto di pubblicità dell’azzardo. Ora assistiamo ogni giorno a un governo che cerca di smontare quella conquista, provando in Parlamento a reintrodurre la pubblicità.

Con che coraggio parlano di contrasto all’azzardo quelli che non hanno mai concretamente fatto nulla per arginarlo? Li sfido pubblicamente: sblocchino dopo dodici anni la mia legge regionale per limitare l’espansione dell’azzardo in Liguria. Se non hanno il coraggio di farlo, abbiano almeno il pudore di tacere", conclude il senatore Pd Lorenzo Basso.