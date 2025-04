Albenga, in arrivo il ciclone Pieraccioni per la Fionda di Legno

Davvero un colpaccio quello dei Fieui di Caruggi! Ancora una volta un bersaglio centrato. L’arrivo ad Albenga di Leonardo Pieraccioni per il Premio Fionda di Legno 2025 sta suscitando un entusiasmo incontenibile.

“Continuano a pervenire richieste di posti per assistere all’evento – dicono i nostri monelli dei vicoli – ma il Teatro Ambra è da tempo tutto esaurito. Se avessimo avuto il triplo dei posti a disposizione, probabilmente non sarebbero comunque bastati. Arriveranno spettatori dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Piemonte e persino dalla Puglia.”

Soddisfattissimo anche il sindaco Riccardo Tomatis: “La scelta dell’Amministrazione comunale di collaborare con i Fieui per questa manifestazione, ormai consolidata e tanto attesa, continua a dare ottimi risultati a favore della nostra città. Con la loro Fionda, i Fieui hanno fatto conoscere Albenga in tutta Italia”.

L’appuntamento è fissato alle ore 17 (apertura del Teatro Ambra al pubblico alle ore 16) e si preannuncia ricco di sorprese, su cui ovviamente viene mantenuto il segreto. Antonio Ricci consegnerà l’ambita Fionda, ormai maggiorenne essendo nata nel 2007, all’attore-regista toscano per la sua garbata comicità, per la difesa di valori quali l’amicizia e l’attaccamento al territorio e, soprattutto, per l’impegno sociale, in particolare a difesa dei bambini.

Proprio per questo tutte le offerte ricevute saranno destinate, per scelta del premiato, a Cure2Children, un’organizzazione che offre aiuto e sostegno ai bambini in difficoltà, in particolare a piccoli pazienti oncologici.

L’evento, condotto come di consueto da Mario Mesiano, vedrà la partecipazione di Franco Fasano e Mauro Vero, mentre le ospiti musicali saranno le De’ Soda Sisters, tre ragazze livornesi che trasmetteranno, con la loro musica agri-folk, energia ed entusiasmo al pubblico presente.

“Le loro – sottolinea Gino Rapa, portavoce dei Fieui – sono canzoni popolari, di lotta e ribellione… quasi delle fiondate”.

Tra gli ospiti d’onore in platea: il disegnatore Mauro Moretti, l’ebanista Andrea Zanini, realizzatore del trofeo, e Giampiero Anelli, in arte Drupi, che sabato 26 aprile offrirà ad Albenga un concerto straordinario, prima di iniziare il tour che lo porterà in varie città italiane e anche in Polonia e Ungheria.