Albenga si prepara per il "Festival della Cucina con i Fiori": appuntamento il 26 e 27 aprile con gli chef Luca Pappagallo e Victoire Gouloubi fra i protagonisti della due giorni dedicata ai fiori eduli.

In attesa di scoprire il ricco calendario dell’edizione 2025 di Fiordalbenga che si svolgerà dal 12 aprile al 4 maggio 2025, è confermato per il week end del 26/27 aprile un interessante appuntamento dedicato all’arte di utilizzare i fiori in cucina, un'occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire e apprendere le tecniche per incorporare i fiori nei propri piatti.

Il "Festival della Cucina con i Fiori", evento promosso dall’associazione dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza, celebra infatti il legame tra i fiori e la cucina invitando chef creativi e talentuosi a presentare piatti gustosi e innovativi utilizzando corolle, petali e steli. Nato nel 2017 a Sanremo, Il festival mira a rivalutare e promuovere l'uso dei fiori eduli in cucina, utilizzandoli non solo come decorazione, ma come ingredienti, dando vita a sorprendenti abbinamenti in piatti unici e deliziosi. Cresciuto nel corso degli anni, il festival è diventato un appuntamento che richiama un numero sempre maggiore di appassionati. I partecipanti possono vivere un'esperienza sensoriale completa, in cui colori, profumi e sapori si intrecciano in perfetta armonia. L'uso dei fiori in cucina può essere sorprendente e capace di sedurre i palati di residenti e turisti. Il festival non è solo un evento gastronomico, ma anche un'importante occasione di educazione e sensibilizzazione sull'importanza della sostenibilità e della biodiversità nella cucina contemporanea.

Durante la manifestazione, chef esperti presenteranno piatti unici e innovativi, affiancati da laboratori di cucina, dimostrazioni e degustazioni. Gli ospiti avranno l'opportunità di esplorare un ampio repertorio di fiori eduli, imparando come questi possano trasformare un piatto comune in un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non solo l’opportunità di gustare deliziosi piatti, ma anche una vetrina per le aziende del territorio, che si dedicano alla coltivazione ed alla trasformazione dei fiori eduli e per gli chef che li utilizzano nelle loro preparazioni.

Questo il programma, che contiene anche una interessante appendice con la Masterclass che si terrà presso l’Istituto Alberghiero di Alassio il 28 aprile.

Fiordalbenga: 26-28/04 Albenga Festival della cucina con i fiori

Sabato 26/04

· ore 11.00 Auditorium San Carlo: Workshop alla scoperta dei fiori eduli in cucina con Silvia Parodi

· ore 16.30 Piazza IV Novembre: Show-cooking di Scardina Federico Hosteria del Viale Albenga a seguire show-cooking e presentazione libro Luca Pappagallo

· ore 18.00 alla scoperta dei fiori eduli nel dessert con il maestro gelatiere Aldo De Michelis e presentazione del libro “Un bouquet di gelato – quelle contaminazioni che sanno di buono” – a seguire degustazione

Domenica 27/04

· ore 11.00 Auditorium San Carlo conferenza “Glicini belli da vedere, ma anche buoni da mangiare” incontro con Alessandra Ricci che parlerà della magica Villa Pergola ad Alassio, dove si trova la più importante collezione italiana di glicini, con ben 34 varietà diverse per forma e colore

· ore 16.30 piazza IV Novembre show cooking Cinzia Chiappori Osteria del Tempo Stretto Albenga a seguire show cooking e presentazione del libro “Siamo ingredienti” della Chef Victoire Gouloubi

· ore 18.00 alla scoperta dei fiori e delle erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con Ottavia Castellaro e presentazione del libro “Aromatiche da bere” – a seguire degustazione

Tutti gli incontri sarrano condotti dal giornalista Claudio Porchia

Lunedì 28/04

· ore 10.00 Istituto Alberghiero Giancardi Alassio. Masterclass “Fiori eduli e cucina etnica” con Victoire Gouloubi (per informazioni scrivere a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it)

Spiega l’assessore al Turismo, Camilla Vio: “La prossima edizione di “Fiordalbenga” che si svolgerà dal 12 aprile al 4 maggio 2025, ospiterà nel weekend del 26 e 27 aprile il “Festival nazionale della cucina con i fiori. L’iniziativa mira a valorizzare l’uso dei fiori in cucina, stimolando la creatività e la sperimentazione e costituisce un’importante vetrina per le aziende locali che si occupano della coltivazione e della trasformazione dei fiori edibili e per i ristoratori che li introdurranno nelle loro ricette. Nel programma metteremo in risalto le realtà della ristorazione che, durante il weekend del 26 e 27 aprile, offriranno piatti contenenti fiori edibili come ingredienti principali e non solo come guarnizioni. Per un maggiore coinvolgimento di chef e ristoratori, abbiamo organizzato un incontro, che ha offerto l’opportunità di approfondire l’universo dei fiori edibili e di scoprire come questi possano trasformare un piatto tradizionale in un’esperienza gastronomica unica”.

Nel programma saranno indicati i ristoranti dove sarà possibile assaggiare piatti o menù interamente dedicati ai fiori eduli.

Claudio Porchia, ideatore del Festival della Cucina con i Fiori aggiunge: “Ringraziamo il comune di Albenga per aver inserito il nostro format all’interno dell’importante manifestazione FiordAlbenga. La nostra manifestazione celebra la creatività in cucina con l’impiego dei fiori eduli come ingredienti, e non come semplice ornamento dei piatti, offrendo un’esperienza sensoriale completa, dove colori, profumi e sapori si fondono armoniosamente. Durante il festival, chef esperti presenteranno piatti unici e innovativi, affiancati da laboratori di cucina, dimostrazioni e degustazioni. Gli ospiti avranno l'opportunità di esplorare un ampio repertorio di fiori eduli, imparando come questi possano trasformare un piatto comune in un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ma non offrirà solo l’opportunità di gustare deliziosi piatti, ma fungerà anche da vetrina per le aziende che si dedicano alla coltivazione ed alla trasformazione dei fiori eduli e per gli chef ed i ristoranti che li utilizzano nelle loro preparazioni”.