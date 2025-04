Albenga, sopralluogo sul Rio Carenda. Tomatis: "Affideremo un incarico per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dell’area"

Nella giornata di ieri, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, accompagnato da tecnici comunali e professionisti, ha effettuato un sopralluogo per l'avvio delle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione per la messa in sicurezza di Rio Carenda che sarà cruciale per accedere ai finanziamenti statali, regionali ed europei necessari alla realizzazione dell'opera.

Si tratta di interventi di vitale importanza per la messa in sicurezza dell'intera area, caratterizzata da un’elevata presenza di aziende agricole e particolarmente vulnerabile durante piogge intense che, purtroppo, sono sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Nella stessa zona, è già stato completato il primo lotto di adeguamento del Rio Fasceo e del Rio Carendetta e sono in corso i lavori per il secondo lotto. Con il futuro intervento previsto sul Rio Carenda, l’asta sarà adeguata per ricevere in modo sicuro e ottimale la portata dell’acqua dei rii già adeguati.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo progetto rappresenta un altro passo verso la sicurezza idraulica di tutta l’area interessata dal passaggio di questi rii che, purtroppo, in occasione di forti precipitazioni, hanno generato gravi danni alle aziende agricole del territorio. La messa in sicurezza del Rio Carenda non è solo un’opera tecnica, ma un investimento sulla sicurezza e sul futuro delle aziende e dei cittadini che vivono in quest’area”.

Albenga dimostra ancora una volta il suo impegno nel tutelare il territorio e nel supportare le attività agricole, che rappresentano una risorsa fondamentale per la comunità.