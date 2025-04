Andora, piante a rischio cedimento: iniziato l'abbattimento di sei pini nel parcheggio tra via Marco Polo e via dei Mille

La perizia dell’agronomo certifica che alcuni pini situati nel parcheggio tra via Marco Polo e via dei Mille sono a rischio cedimento. L’indagine sulla salute degli alberi rientra in un ampio intervento di manutenzione straordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche, del valore di 150mila euro, che andrà a riqualificare tutto il parcheggio di via dei Mille, i marciapiedi e i tratti di strada adiacenti. Qui le radici hanno sollevato la pavimentazione, provocando fessurazioni e disconnessioni che rappresentano un pericolo per i pedoni e le auto.

A distanza di anni da un primo intervento, il problema si è ripresentato, danneggiando nuovamente anche l’asfalto della parte carrabile.

Questa mattina è iniziato l’abbattimento di sei alberi, che saranno sostituiti da eucalipti, una specie già presente in zona e che, secondo l’esperto, non danneggerà le nuove pavimentazioni.

Il rischio di cedimento è stato valutato considerando sia le condizioni delle piante sia la vulnerabilità della zona, molto frequentata per la presenza di una struttura sportiva, attività commerciali e parchi pubblici.

La perizia ha classificato queste piante a rischio elevato, con conseguenze potenzialmente gravi, secondo la nuova classificazione della propensione al cedimento degli alberi.

"C’è grande dispiacere nel dover abbattere questi pini, che saranno subito sostituiti con alberi più adatti alla zona, ma il rischio di cedimento non può essere sottovalutato, come purtroppo la cronaca ci insegna – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis –. Abbiamo fatto il possibile per salvarli, ma gli uffici tecnici hanno appurato che non esistono procedure di consolidamento in grado di garantire la stabilità di questi alberi. Contestualmente, è necessario procedere con un intervento importante che i cittadini chiedono da tempo: il rifacimento dell’intero parcheggio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, le riasfaltature del manto stradale adiacente e la sistemazione del marciapiede, che attualmente mette a rischio di caduta i passanti".

L’indagine commissionata all’agronomo ha interessato anche tre pini e due bagolari in via Caprera, vicino all’ex massicciata ferroviaria, in un’area affacciata sulla pista ciclabile di imminente apertura e già interessata in passato dal cedimento di un albero. In questo caso, i tre pini sono stati classificati a rischio e verranno tagliati, mentre per i due bagolari è stato consigliato un monitoraggio biennale. Questi alberi saranno affiancati da tre nuovi esemplari della stessa specie.