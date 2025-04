Nuova differenziata a Savona, accordo per i bidoni nelle strutture di ARTE: saranno posizionati in prossimità degli edifici

I cassonetti condominiali presenti nei complessi residenziali di proprietà ARTE verranno posizionati all’interno della proprietà, in prossimità degli edifici, in modo da agevolarne l’uso senza gravare sugli inquilini che quindi non dovranno movimentare i contenitori dall’interno all’esterno degli edifici.

Questo l'accordo al quale sono giunti, nell'incontro di stamani svoltosi presso il Comune di Savona tra il Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET/Cisl), l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti di ARTE Savona per discutere le problematiche legate alla gestione della raccolta differenziata nei complessi residenziali dell'Agenzia Regionale.

La riunione, richiesta da Edgardo Saini in qualità di referente territoriale del sindacato, ha visto anche la partecipazione dell’assessore alla Città Vivibile Barbara Pasquali, dell'amministratore unico ARTE Alessandro Revello con la dottoressa Petroni.

«Riteniamo che l’accordo raggiunto rappresenti un passo avanti concreto rispetto alla proposta iniziale e risponda in maniera equilibrata alle esigenze di tutti - ha dichiarato nella sua nota Saini - Auspichiamo ora la collaborazione attiva dei residenti, affinché i rifiuti vengano conferiti correttamente all’interno dei cassonetti e non abbandonati all’esterno, così da evitare situazioni di degrado e rischi per la salute pubblica».

Il SICET/Cisl rimarrà a disposizione dei cittadini per ogni ulteriore chiarimento o segnalazione, invitando gli inquilini a riferire eventuali comportamenti scorretti che potrebbero compromettere il decoro e la vivibilità dei quartieri.