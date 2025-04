Vado Ligure: un milione di euro per il restyling della pista di atletica del Chittolina, sarà un impianto unico in Italia

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro operativo tra il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi, la direzione lavori, i tecnici comunali e il gestore dell’impianto sportivo Chittolina, per fare il punto sull’avvio del progetto di riqualificazione della pista di atletica.

Il progetto, approvato lo scorso anno, entra ora nella fase esecutiva. L’intervento, dal valore complessivo di un milione di euro, darà vita a una pista unica in Italia per caratteristiche tecniche e prestazioni, grazie all’alta qualità del fondo e all’avanzato sistema illuminotecnico previsto. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Somoter di Cuneo, con cui è già stato avviato il coordinamento per iniziare una parte delle opere entro l’estate.

"Un passo importante", fanno sapere dal Comune, "che punta a restituire quanto prima alla città un impianto rinnovato, moderno e polifunzionale". La nuova pista sarà infatti fruibile non solo per l’atletica leggera, ma anche per pattinaggio, podismo e ciclismo, diventando un polo sportivo multifunzionale aperto alla cittadinanza. "L’intervento", commenta il sindaco, "rappresenta un valore aggiunto non solo per lo stadio comunale, ma anche per l’intera comunità vadese, sia sotto il profilo sportivo che per il forte impatto sociale e aggregativo".

Questo importante progetto si inserisce all’interno di un più ampio percorso di valorizzazione dello stadio Chittolina, che ha già visto investimenti significativi da parte dell’amministrazione comunale negli ultimi anni per l’illuminazione a led, i nuovi spogliatoi, il rifacimento del manto erboso da parte del gestore e altri importanti interventi. Senza dimenticare che l'impianto sorge proprio di fianco al futuro palazzetto multidisciplinare da circa 1000 spettatori, in corso di progettazione, che ospiterà un campo da basket e da pallavolo adatto a competizioni sportive di alto livello.